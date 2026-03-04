https://ria.ru/20260304/putin-2078543659.html
Путин призвал своевременно оказать помощь россиянам на Ближнем Востоке
Путин призвал своевременно оказать помощь россиянам на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.03.2026
Путин призвал своевременно оказать помощь россиянам на Ближнем Востоке
Вся необходимая помощь россиянам, которые остаются в странах Ближнего Востока, должна оказываться своевременно, подчеркнул президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:47:00+03:00
2026-03-04T17:47:00+03:00
2026-03-04T17:58:00+03:00
https://ria.ru/20260304/putin-2078542647.html
