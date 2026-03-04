Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал своевременно оказать помощь россиянам на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.03.2026
17:47 04.03.2026 (обновлено: 17:58 04.03.2026)
Путин призвал своевременно оказать помощь россиянам на Ближнем Востоке
Вся необходимая помощь россиянам, которые остаются в странах Ближнего Востока, должна оказываться своевременно, подчеркнул президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
ближний восток, сша, иран, владимир путин, ассоциация туроператоров россии (атор)
Ближний Восток, США, Иран, Владимир Путин, Ассоциация туроператоров России (АТОР)

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вся необходимая помощь россиянам, которые остаются в странах Ближнего Востока, должна оказываться своевременно, подчеркнул президент России Владимир Путин.
Путин в среду проводит совещание с членами правительства. Глава государства поручил кабмину не ослаблять внимания к оказанию помощи россиянам, которые остаются в странах Ближнего Востока.
"Все, что в наших силах для оказания помощи нашим гражданам, оказавшимся в зоне конфликта - чтобы эта помощь была оказана своевременно", - сказал Путин.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ранее Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщала, что на Ближнем Востоке находятся десятки тысяч российских туристов, только в ОАЭ - около 50 тысяч человек, включая самостоятельных, организованных туристов и застрявших транзитных пассажиров.
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Путин дал поручения по вывозу российских туристов с Ближнего Востока
