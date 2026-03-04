Путин призвал своевременно оказать помощь россиянам на Ближнем Востоке

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вся необходимая помощь россиянам, которые остаются в странах Ближнего Востока, должна оказываться своевременно, подчеркнул президент России Владимир Путин.

"Все, что в наших силах для оказания помощи нашим гражданам, оказавшимся в зоне конфликта - чтобы эта помощь была оказана своевременно", - сказал Путин.