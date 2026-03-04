https://ria.ru/20260304/putin-2078543375.html
Путин назвал помощь россиянам на Ближнем Востоке задачей страны
Путин назвал помощь россиянам на Ближнем Востоке задачей страны - РИА Новости, 04.03.2026
Путин назвал помощь россиянам на Ближнем Востоке задачей страны
Помощь россиянам, оказавшимся в странах Ближнего Востока, это прежде всего задача России, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:46:00+03:00
2026-03-04T17:46:00+03:00
2026-03-04T17:52:00+03:00
ближний восток
в мире
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:707:2048:1859_1920x0_80_0_0_b73ec14ae16b07f41747e3718c96243e.jpg
https://ria.ru/20260304/pomosch-2078543889.html
ближний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:515:2048:2051_1920x0_80_0_0_b9b16b58dfcdd5f1c7e6d60e781ec6a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, в мире, россия, владимир путин
Ближний Восток, В мире, Россия, Владимир Путин
Путин назвал помощь россиянам на Ближнем Востоке задачей страны
Путин назвал помощь россиянам, оказавшимся на Ближнем Востоке, задачей РФ