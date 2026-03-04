МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения по вывозу российских туристов с Ближнего Востока.

« "Я соответствующие команды раздал уже МЧС, МИД и так далее", — заявил он на совещании с правительством.

По его словам, лидеры стран Персидского залива заверили, что делают все необходимое для помощи туристам. Не менее важна и своевременная поддержка со стороны России, правительству следует не ослаблять внимание к этому вопросу, отметил Путин.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал на совещании, что в ОАЭ остается около 20 тысяч туристов, в других странах Ближнего Востока — 230 человек. С 2 марта на родину вернулись шесть тысяч россиян.

Кроме того, министерство предложило вернуть путешественникам деньги за счет Фонда персональной ответственности туроператоров.

Минтранс, в свою очередь, уточнил, что сегодня планируется отправить домой 7,1 тысячи человек. В общей сложности российским и зарубежным авиакомпаниям может потребоваться до десяти дней для завершения вывозных рейсов. Их предварительный график составлен до 7 марта.

Атака на Иран

ИРИ . В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим. В субботу США и Израиль начали операцию против. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.

Тегеран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке. Вскоре Трамп признал, что операция может затянуться.