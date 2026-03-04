Рейтинг@Mail.ru
Путин дал поручения по вывозу российских туристов с Ближнего Востока
17:43 04.03.2026 (обновлено: 18:52 04.03.2026)
Путин дал поручения по вывозу российских туристов с Ближнего Востока
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения по вывозу российских туристов с Ближнего Востока.
«
"Я соответствующие команды раздал уже МЧС, МИД и так далее", — заявил он на совещании с правительством.
Самолеты в международном аэропорту Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Росавиация рекомендовала приостановить продажу билетов на Ближний Восток
Вчера, 16:00
По его словам, лидеры стран Персидского залива заверили, что делают все необходимое для помощи туристам. Не менее важна и своевременная поддержка со стороны России, правительству следует не ослаблять внимание к этому вопросу, отметил Путин.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал на совещании, что в ОАЭ остается около 20 тысяч туристов, в других странах Ближнего Востока — 230 человек. С 2 марта на родину вернулись шесть тысяч россиян.
Кроме того, министерство предложило вернуть путешественникам деньги за счет Фонда персональной ответственности туроператоров.
Минтранс, в свою очередь, уточнил, что сегодня планируется отправить домой 7,1 тысячи человек. В общей сложности российским и зарубежным авиакомпаниям может потребоваться до десяти дней для завершения вывозных рейсов. Их предварительный график составлен до 7 марта.
Табло вылетов в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Застрявшие на отдыхе. Как россияне выживают на курортах Ближнего Востока
3 марта, 08:00

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Тегеран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке. Вскоре Трамп признал, что операция может затянуться.
Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Он призвал стороны вернуться к диалогу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
Вчера, 08:00
 
