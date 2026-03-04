Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил доложить о вывозе российских туристов с Ближнего Востока - РИА Новости, 04.03.2026
17:36 04.03.2026 (обновлено: 18:05 04.03.2026)
Путин попросил доложить о вывозе российских туристов с Ближнего Востока
Путин попросил доложить о вывозе российских туристов с Ближнего Востока
РИА Новости
2026
РИА Новости
Путин поручил вывезти российских туристов из ближневосточных стран
РИА Новости
ближний восток, россия, владимир путин, максим решетников, виталий савельев, военная операция сша и израиля против ирана
Ближний Восток, Россия, Владимир Путин, Максим Решетников, Виталий Савельев, Военная операция США и Израиля против Ирана
Путин попросил доложить о вывозе российских туристов с Ближнего Востока

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду попросил министра экономического развития РФ Максима Решетникова и вице-премьера Виталия Савельева доложить о вывозе российских туристов из ближневосточных стран.
"У меня вопрос к вам, Максим Геннадьевич, и вопрос к Савельеву Виталию Геннадьевичу по поводу вывоза туристов наших из стран Ближнего Востока. Как здесь дела обстоят?" - обратился Путин к членам правительства.
Путин призвал своевременно оказать помощь россиянам на Ближнем Востоке
Ближний ВостокРоссияВладимир ПутинМаксим РешетниковВиталий СавельевВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
