Путин попросил доложить о вывозе российских туристов с Ближнего Востока

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду попросил министра экономического развития РФ Максима Решетникова и вице-премьера Виталия Савельева доложить о вывозе российских туристов из ближневосточных стран.