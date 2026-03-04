https://ria.ru/20260304/putin-2078540029.html
Путин попросил доложить о вывозе российских туристов с Ближнего Востока
Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду попросил министра экономического развития РФ Максима Решетникова и вице-премьера Виталия... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:36:00+03:00
2026-03-04T17:36:00+03:00
2026-03-04T18:05:00+03:00
ближний восток
россия
владимир путин
максим решетников
виталий савельев
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
россия
Путин поручил вывезти российских туристов из ближневосточных стран
Ближний Восток, Россия, Владимир Путин, Максим Решетников, Виталий Савельев, Военная операция США и Израиля против Ирана
Путин попросил доложить о вывозе российских туристов с Ближнего Востока
