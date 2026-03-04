Рейтинг@Mail.ru
17:30 04.03.2026
Путин поздравил школьников — лауреатов международных премий
Президент РФ Владимир Путин поздравил школьников — лауреатов международных олимпиад и поблагодарил наставников за их обучение. РИА Новости, 04.03.2026
общество, владимир путин, россия, сергей кравцов
Общество, Владимир Путин, Россия, Сергей Кравцов
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил школьников — лауреатов международных олимпиад и поблагодарил наставников за их обучение.
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в ходе доклада Путину отметил, что Россия занимает первое место на международных научных олимпиадах среди европейских стран, обогнав Великобританию, Францию, Германию. По его словам, за последние пять лет общее количество медалей у России увеличилось практически в два раза: с 19 до 33.
"Мы должны поздравить ребят — лауреатов этих премий международных и поблагодарить наставников за их работу", — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции.
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Россия лидирует среди стран Европы на научных олимпиадах, заявил Кравцов
ОбществоВладимир ПутинРоссияСергей Кравцов
 
 
