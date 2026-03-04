https://ria.ru/20260304/putin-2078537258.html
Путин попросил главу МЭР доложить, как проходит зимний туристический сезон
Путин попросил главу МЭР доложить, как проходит зимний туристический сезон - РИА Новости, 04.03.2026
Путин попросил главу МЭР доложить, как проходит зимний туристический сезон
Президент России Владимир Путин попросил министра экономического развития РФ Максима Решетникова доложить о прохождении зимнего туристического сезона в России. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:27:00+03:00
2026-03-04T17:27:00+03:00
2026-03-04T17:37:00+03:00
россия
туризм
максим решетников
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362776_0:29:2868:1642_1920x0_80_0_0_6fc35d0004cf4e12577a42c9828f6331.jpg
https://ria.ru/20260115/turizm-2068039873.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362776_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_7b009b2431d3df037e2ad11628678b62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максим решетников, владимир путин
Россия, Туризм, Максим Решетников, Владимир Путин
Путин попросил главу МЭР доложить, как проходит зимний туристический сезон
Путин попросил Решетникова доложить о прохождении зимнего туристического сезона