Путин отметил привлекательную презентацию школы в Суздале

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил привлекательную презентацию новой школы в Суздале, сказав, что и сам был бы не против в ней учиться.

"Вы так душевно и со знанием дела рассказали о Вашей школе: и спортивный зал, и бассейн, и хоккей, и лаборатории... Хоть сам иди и учись в Вашу школу. Прямо, действительно, привлекательно все очень", - сказал Путин, обращаясь к директору.