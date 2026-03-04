Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил привлекательную презентацию школы в Суздале - РИА Новости, 04.03.2026
17:26 04.03.2026
Путин отметил привлекательную презентацию школы в Суздале
Путин отметил привлекательную презентацию школы в Суздале - РИА Новости, 04.03.2026
Путин отметил привлекательную презентацию школы в Суздале
Президент России Владимир Путин отметил привлекательную презентацию новой школы в Суздале, сказав, что и сам был бы не против в ней учиться. РИА Новости, 04.03.2026
"Привлекательно все очень" – Путин о презентации школы в Суздале
Президент России Владимир Путин отметил привлекательную презентацию новой школы в Суздале, сказав, что и сам был бы не против в ней учиться. Путин в среду в рамках совещания с кабмином принимает участие в открытии новых образовательных учреждений в субъектах РФ. Директор школы в Суздале Елена Ульнырова сообщила главе государства об оснащении нового учебного заведения.
Путин отметил привлекательную презентацию школы в Суздале

Путин отметил привлекательную презентацию новой школы в Суздале

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил привлекательную презентацию новой школы в Суздале, сказав, что и сам был бы не против в ней учиться.
Путин в среду в рамках совещания с кабмином принимает участие в открытии новых образовательных учреждений в субъектах РФ. Директор школы в Суздале Елена Ульнырова сообщила главе государства об оснащении нового учебного заведения.
"Вы так душевно и со знанием дела рассказали о Вашей школе: и спортивный зал, и бассейн, и хоккей, и лаборатории... Хоть сам иди и учись в Вашу школу. Прямо, действительно, привлекательно все очень", - сказал Путин, обращаясь к директору.
Новая школа в Суздале стала крупнейшей во Владимирской области: в ней могут учиться 1,2 тысячи детей. В учебном заведении есть психолого-педагогические, инженерные и химико-биологические классы.
