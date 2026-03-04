https://ria.ru/20260304/putin-2078536380.html
Путин отметил привлекательную презентацию школы в Суздале
Путин отметил привлекательную презентацию школы в Суздале - РИА Новости, 04.03.2026
Путин отметил привлекательную презентацию школы в Суздале
Президент России Владимир Путин отметил привлекательную презентацию новой школы в Суздале, сказав, что и сам был бы не против в ней учиться. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:26:00+03:00
2026-03-04T17:26:00+03:00
2026-03-04T17:32:00+03:00
суздаль
россия
владимирская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078538349_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_60d187b9b7116c52020a460c8136834d.jpg
https://ria.ru/20260304/putin-2078527183.html
суздаль
россия
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078538349_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a16175bd5f2ac322dc0fb050ea796c59.jpg
"Привлекательно все очень" – Путин о презентации школы в Суздале
Президент России Владимир Путин отметил привлекательную презентацию новой школы в Суздале, сказав, что и сам был бы не против в ней учиться.
Путин в среду в рамках совещания с кабмином принимает участие в открытии новых образовательных учреждений в субъектах РФ. Директор школы в Суздале Елена Ульнырова сообщила главе государства об оснащении нового учебного заведения.
2026-03-04T17:26
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суздаль, россия, владимирская область, владимир путин
Суздаль, Россия, Владимирская область, Владимир Путин
Путин отметил привлекательную презентацию школы в Суздале
Путин отметил привлекательную презентацию новой школы в Суздале
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил привлекательную презентацию новой школы в Суздале, сказав, что и сам был бы не против в ней учиться.
Путин
в среду в рамках совещания с кабмином принимает участие в открытии новых образовательных учреждений в субъектах РФ
. Директор школы в Суздале
Елена Ульнырова сообщила главе государства об оснащении нового учебного заведения.
"Вы так душевно и со знанием дела рассказали о Вашей школе: и спортивный зал, и бассейн, и хоккей, и лаборатории... Хоть сам иди и учись в Вашу школу. Прямо, действительно, привлекательно все очень", - сказал Путин, обращаясь к директору.
Новая школа в Суздале стала крупнейшей во Владимирской области
: в ней могут учиться 1,2 тысячи детей. В учебном заведении есть психолого-педагогические, инженерные и химико-биологические классы.