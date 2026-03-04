Рейтинг@Mail.ru
Путин принял участие в открытии новых образовательных учреждений в регионах
17:01 04.03.2026 (обновлено: 18:58 04.03.2026)
Путин принял участие в открытии новых образовательных учреждений в регионах
Путин принял участие в открытии новых образовательных учреждений в регионах
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ принял участие в открытии новых образовательных учреждений в российских регионах. РИА Новости, 04.03.2026
Путин принял участие в открытии новых образовательных учреждений в регионах

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ принял участие в открытии новых образовательных учреждений в российских регионах.
"Сегодня у нас на связи Владимирская, Иркутская, Оренбургская и Свердловская области. Здесь успешно реализованы востребованные проекты в сфере образования. Построены новые, хорошо оснащенные здания школ и детских садов. Некоторые из них уже ведут свою деятельность, другие будут открыты в ближайшее время", - сказал Путин в ходе совещания.
Во Владимирской области в Суздале была построена средняя общеобразовательная школа на 1,2 тысячи мест. Комплекс зданий включает четыре функциональных блока. В ней организованы зона для чтения, медиатека, кабинеты технологий, спортивные залы, бассейны, специальная зона для стрельбы из лука. В учреждении дети учатся в психолого-педагогических, инженерных и химико-биологических (медицинских) классах. Суздальская школа станет площадкой инженерной олимпиады "Звезда". Помимо этого, в ней открываются суворовские и кадетские классы.
В свою очередь, директор иркутской школы №58 Алексей Тугарин рассказал президенту о новом среднем учебном заведении города, строительство которого было завершено в 2025 году. Школе присвоено имя 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Самая большая школа региона рассчитана на 1550 учащихся и состоит из девяти корпусов. В них есть столовая на 720 учащихся, бассейн, спортивный, актовый и хореографический залы, стадион, оборудованы классы робототехники и биологии, где преподавание будет вестись в коллаборации со специалистами Иркутского авиазавода и предприятия "Фармасинтез". Также есть школьная телестудия, где будет вестись обучение в сотрудничестве с Иркутским филиалом ВГИК и Иркутским областным кинофондом.
"В патриотическом воспитании наших детей будут участвовать Центр добровольчества, школьный музей, будет организована работа поискового отряда… В целях усиления роли исторического просвещения и сохранения памяти … поддерживаем инициативу о включении в государственную итоговую аттестацию обязательного экзамена по истории", - сказал Тугарин.
Президент подчеркнул важность профориентационной работы, начиная со школьной скамьи.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, что в регионе, в рамках выполнения поручения президента идет создание инженерных классов.
"Эта школа создает новый образовательный контур самого большого жилого микрорайона Иркутска. Здесь находится сразу три организации среднего профессионального образования - техникум речного и автомобильного транспорта, аграрный техникум и медицинский колледж железнодорожного транспорта. Таким образом созданы все условия для сотрудничества и практической связи школьного и профессионального образования", - отметил Кобзев.
Школу построили по госпрограмме "Развитие образования". Общая стоимость строительства составила более 3,7 миллиарда рублей. Занятия в школе начнутся в апреле.
В Оренбурге новый политехнический лицей на улице Гаранькина стал самым большим образовательным учреждением в регионе. Образовательные программы позволят углубленно изучать математику, физику, информатику, химию и биологию. Ученики смогут сотрудничать с вузами и отраслевыми экспертами. В лицее обустроены 132 учебных кабинета, кроме того, предусмотрены помещения для групп продленного дня, столовая на 938 мест, актовый зал на 674 посадочных места, два футбольных поля, круговая беговая дорожка, волейбольная, баскетбольная площадки.
Путину представили новый детский сад, построенный в Екатеринбурге. Он рассчитан на 300 мест, в здании открыты 12 групп, четыре из них – для детей младше трех лет. Режим работы детского сада будет гибким – в зависимости от запросов родителей. Кроме того, в ходе совещания была презентована новая школа в Иркутске, рассчитанная на 1,5 тысячи мест. Она была построена в 2025 году, поэтому ей было присвоено имя 80-летия Великой Победы.
Глава государства проводит совещание с правительством в среду. Основной вопрос совещания – обновления парка общественного транспорта в регионах страны. Помимо этого, будет рассмотрен ряд актуальных вопросов.
