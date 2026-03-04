Путин рассказал о необходимости внедрять ИИ в образовательный процесс

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. России нужно активнее внедрять в образовательный процесс передовые платформенные и цифровые решения, а также технологии искусственного интеллекта (ИИ), но действовать при этом нужно аккуратно, заявил президент РФ Владимир Путин.