Путин рассказал о средствах, выделенных на модернизацию школ и детсадов

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 940 миллиардов рублей из федерального бюджета направлено с 2019 года на модернизацию школ и детсадов в России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

"Начиная с 2019 года, на модернизацию образовательной инфраструктуры школ и детских садов в рамках целого ряда государственных программ и проектов из федерального, только из федерального бюджета, было направлено порядка 940 миллиардов рублей", - сказал Путин в ходе совещания.

Глава государства также отметил, что за счет этих средств в том числе построено более 1700 новых зданий школ. В результате создано свыше одного миллиона учебных мест.

"Кроме того, 6,5 тысяч школьных зданий за последние 4 года были капитально отремонтированы. А это еще порядка 3 миллионов более комфортных современных учебных мест. Также в строй введены почти 1700 зданий детских садов, в общей сложности рассчитанных на посещение 248 тысяч детей", - уточнил Путин.

Он подчеркнул, что с прошлого года была запущена программа капитального ремонта зданий дошкольных организаций: уже модернизировано 267 таких объектов, общая вместимость которых составляет почти 47 тысяч мест.