https://ria.ru/20260304/putin-2078524109.html
Путин рассказал о средствах, выделенных на модернизацию школ и детсадов
Путин рассказал о средствах, выделенных на модернизацию школ и детсадов - РИА Новости, 04.03.2026
Путин рассказал о средствах, выделенных на модернизацию школ и детсадов
Более 940 миллиардов рублей из федерального бюджета направлено с 2019 года на модернизацию школ и детсадов в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:51:00+03:00
2026-03-04T16:51:00+03:00
2026-03-04T17:14:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063228860_0:0:3912:2200_1920x0_80_0_0_69ed9bc2ce9c7cfccca550bf1765bdbe.jpg
россия
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал о средствах, выделенных на модернизацию школ и детсадов
Путин: на модернизацию школ и детсадов с 2019 года было выделено 940 млрд руб
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 940 миллиардов рублей из федерального бюджета направлено с 2019 года на модернизацию школ и детсадов в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
в среду проводит совещание с членами правительства РФ
в режиме видеоконференции.
"Начиная с 2019 года, на модернизацию образовательной инфраструктуры школ и детских садов в рамках целого ряда государственных программ и проектов из федерального, только из федерального бюджета, было направлено порядка 940 миллиардов рублей", - сказал Путин в ходе совещания.
Глава государства также отметил, что за счет этих средств в том числе построено более 1700 новых зданий школ. В результате создано свыше одного миллиона учебных мест.
"Кроме того, 6,5 тысяч школьных зданий за последние 4 года были капитально отремонтированы. А это еще порядка 3 миллионов более комфортных современных учебных мест. Также в строй введены почти 1700 зданий детских садов, в общей сложности рассчитанных на посещение 248 тысяч детей", - уточнил Путин.
Он подчеркнул, что с прошлого года была запущена программа капитального ремонта зданий дошкольных организаций: уже модернизировано 267 таких объектов, общая вместимость которых составляет почти 47 тысяч мест.
"Безусловно, будем и дальше вести эту работу, повышать доступность дошкольного обучения, чтобы у семей, родителей, молодых мам появилось больше возможностей и для рождения, и для воспитания детей, и для построение профессиональной карьеры ребенка", - заключил лидер российского государства.