Путин рассказал об улучшении материально-технической базы образования
Путин рассказал об улучшении материально-технической базы образования - РИА Новости, 04.03.2026
Путин рассказал об улучшении материально-технической базы образования
Правительство будет системно улучшать материально-техническую базу во всех уровнях системы образования, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:51:00+03:00
2026-03-04T16:51:00+03:00
2026-03-04T16:57:00+03:00
россия
Новости
Путин рассказал об улучшении материально-технической базы образования
Путин: правительство будет улучшать материально-техническую базу образования