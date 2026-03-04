Путин собрал совещание с правительством

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду собрал членов правительства на совещание по вопросам обновления парка общественного транспорта в субъектах России.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в качестве профильной темы на совещании будут рассматриваться вопросы обновления парка общественного транспорта в регионах. Планируется также обсудить оперативные и текущие острые вопросы. По данным пресс-службы Кремля с докладами должны выступить вице-премьер Марат Хуснуллин и глава Минпромторга Антон Алиханов.
Кроме того, президент примет участие в открытии ряда новых образовательных учреждений по ВКС.
Предыдущее совещание главы государства с членами правительства прошло 18 февраля. В его ходе состоялось обсуждение модернизации первичного звена здравоохранения, социальной газификации в России, а также работы автоматизированной упрощённой системы налогообложения и действия закона о кредитных каникулах.