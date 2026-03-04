https://ria.ru/20260304/putin-2078477735.html
Путин сравнил деятельность МВД с событиями на линии фронта
Путин сравнил деятельность МВД с событиями на линии фронта - РИА Новости, 04.03.2026
Путин сравнил деятельность МВД с событиями на линии фронта
Деятельность МВД России по некоторым направлениям сопоставима с событиями, которые происходят на линии боевого соприкосновения, заявил российский президент... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:50:00+03:00
2026-03-04T14:50:00+03:00
2026-03-04T15:08:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078466434_0:289:3094:2029_1920x0_80_0_0_037326be21652ef48c0bc8aa85465d15.jpg
https://ria.ru/20260304/putin-2078473576.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078466434_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_bae8561b13860cf05857fee4e72cbad0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Путин сравнил деятельность МВД с событиями на линии фронта
Путин: деятельность МВД сопоставима с событиями на линии боевого соприкосновения