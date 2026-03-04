https://ria.ru/20260304/putin-2078476772.html
Задачи МВД имеют общенациональное значение, заявил Путин
Решение стоящих перед органами МВД России задач имеет особое общенациональное значение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, владимир путин, общество
