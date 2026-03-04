Рейтинг@Mail.ru
14:47 04.03.2026 (обновлено: 14:56 04.03.2026)
Задачи МВД имеют общенациональное значение, заявил Путин
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Решение стоящих перед органами МВД России задач имеет особое общенациональное значение, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии МВД.
"Уважаемые товарищи, решение задач, которые стоят перед органами министерства внутренних дел, практически по всем направлениям, всегда, везде, во все времена было чрезвычайно важным для любой страны. А для нашей страны, для России сегодня с ее бесконечным многообразием и со всем, что происходит на внешнем контуре, важно вдвойне, втройне, приобретает особое общенациональное значение", - сказал Путин в ходе заседания коллегии.
Путин о росте подростковой преступности в России - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Путин обсудил с МВД борьбу с подростковой преступностью и коррупцией
Вчера, 14:06
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
