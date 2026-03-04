Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил МВД за безопасность при празднованиях 80-летия Победы
14:39 04.03.2026
Путин поблагодарил МВД за безопасность при празднованиях 80-летия Победы
Путин поблагодарил МВД за безопасность при празднованиях 80-летия Победы
Путин поблагодарил МВД за безопасность при празднованиях 80-летия Победы
Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников МВД за обеспечение проведения празднований 80-летия Победы. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:39:00+03:00
2026-03-04T14:39:00+03:00
общество
россия
владимир путин
россия
Путин поблагодарил МВД за безопасность при празднованиях 80-летия Победы

Путин поблагодарил МВД за безопасность во время празднований 80-летия Победы

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников МВД за обеспечение проведения празднований 80-летия Победы.
"На должном уровне был обеспечен общественный порядок при праздновании 80-летия Великой Победы... Я знаю, какая это большая работа и хочу поблагодарить всех, кто её организовал и провел на таком высоком уровне", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.
Президент России также отметил работу сотрудников МВД при проведении Международного арктического форума "Арктика - территория диалога", Международного экономического форума "Россия - Исламский мир" и других масштабных мероприятий.
