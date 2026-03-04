Рейтинг@Mail.ru
Приняты решения, касающиеся уровня зарплат в МВД России, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2026
14:38 04.03.2026
Приняты решения, касающиеся уровня зарплат в МВД России, заявил Путин
Решения, касающиеся уровня заработных плат сотрудников МВД России, приняты и будут исполнены начиная с 2026 года, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
Приняты решения, касающиеся уровня зарплат в МВД России, заявил Путин

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Решения, касающиеся уровня заработных плат сотрудников МВД России, приняты и будут исполнены начиная с 2026 года, сообщил президент РФ Владимир Путин.
На расширенном заседании коллегии МВД России Путин сообщил, что для решения проблемы некомплекта личного состава ведомства нужны системные решения, в том числе касающиеся уровня материально-социального обеспечения сотрудников. Целый ряд решений на этот счет принят и будет гарантировано исполнен начиная с 2026 года, подчеркнул глава государства.
"Понятно, не хочу здесь вдаваться, каждый сидящий в зале понимает, о чем я говорю. Прежде всего об уровне заработной платы", - сказал президент.
Сотрудники МВД будут и впредь ответственно нести свою службу, считает Путин
