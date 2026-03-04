Приняты решения, касающиеся уровня зарплат в МВД России, заявил Путин

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Решения, касающиеся уровня заработных плат сотрудников МВД России, приняты и будут исполнены начиная с 2026 года, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Понятно, не хочу здесь вдаваться, каждый сидящий в зале понимает, о чем я говорю. Прежде всего об уровне заработной платы", - сказал президент.