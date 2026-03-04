Сотрудники МВД будут и впредь ответственно нести свою службу, считает Путин

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен в том, что сотрудники МВД будут и впредь ответственно нести свою службу.

"Уверен, что сотрудники МВД будут и впредь ответственно нести службу. Рассчитываю на ваш профессионализм, преданность долгу и желаю вам новых успехов", - сказал Путин в ходе заседания.