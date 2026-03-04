Рейтинг@Mail.ru
Путин: жители новых регионов будут впервые будут выбирать депутатов Госдумы - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
14:25 04.03.2026 (обновлено: 14:28 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/putin-2078465445.html
Путин: жители новых регионов будут впервые будут выбирать депутатов Госдумы
Путин: жители новых регионов будут впервые будут выбирать депутатов Госдумы - РИА Новости, 04.03.2026
Путин: жители новых регионов будут впервые будут выбирать депутатов Госдумы
Жители исторических территорий в этом году впервые будут выбирать депутатов Государственной думы РФ, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:25:00+03:00
2026-03-04T14:28:00+03:00
россия
луганская народная республика
владимир путин
госдума рф
общество
выборы в государственную думу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_0:28:3542:2020_1920x0_80_0_0_4ac6eb0d2c93bafefa2aeebc3cc2f6fd.jpg
https://ria.ru/20260224/putin-2076455874.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_20d89926de28e6b7d3e32d4a2e547419.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, владимир путин, госдума рф, общество
Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество, Выборы в Государственную думу
Путин: жители новых регионов будут впервые будут выбирать депутатов Госдумы

Путин: жители исторических территорий впервые будут выбирать депутатов Госдумы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Жители исторических территорий в этом году впервые будут выбирать депутатов Государственной думы РФ, сообщил президент России Владимир Путин.
"В сентябре текущего года состоятся выборы в Государственную думу и региональные избирательные кампании. Депутатов федерального уровня будут впервые выбирать на наших исторических территориях: в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Путин призвал исключить внешнее вмешательство в ход выборов в Госдуму
24 февраля, 16:44
 
Выборы в Государственную думуРоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала