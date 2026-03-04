https://ria.ru/20260304/putin-2078465445.html
Путин: жители новых регионов будут впервые будут выбирать депутатов Госдумы
Путин: жители новых регионов будут впервые будут выбирать депутатов Госдумы - РИА Новости, 04.03.2026
Путин: жители новых регионов будут впервые будут выбирать депутатов Госдумы
Жители исторических территорий в этом году впервые будут выбирать депутатов Государственной думы РФ, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:25:00+03:00
2026-03-04T14:25:00+03:00
2026-03-04T14:28:00+03:00
россия
луганская народная республика
владимир путин
госдума рф
общество
выборы в государственную думу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_0:28:3542:2020_1920x0_80_0_0_4ac6eb0d2c93bafefa2aeebc3cc2f6fd.jpg
https://ria.ru/20260224/putin-2076455874.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_20d89926de28e6b7d3e32d4a2e547419.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, владимир путин, госдума рф, общество
Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество, Выборы в Государственную думу
Путин: жители новых регионов будут впервые будут выбирать депутатов Госдумы
Путин: жители исторических территорий впервые будут выбирать депутатов Госдумы