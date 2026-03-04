Рейтинг@Mail.ru
Путин: важно, чтобы подростки с проблемами в семьях могли реализовать себя
14:19 04.03.2026 (обновлено: 14:21 04.03.2026)
Путин: важно, чтобы подростки с проблемами в семьях могли реализовать себя
Путин: важно, чтобы подростки с проблемами в семьях могли реализовать себя - РИА Новости, 04.03.2026
Путин: важно, чтобы подростки с проблемами в семьях могли реализовать себя
Важно, чтобы подростки с проблемами в семьях могли реализовать себя, их нужно вовлекать в волонтерскую деятельность, занятия спортом и работу молодежных... РИА Новости, 04.03.2026
россия
общество
владимир путин
россия
россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин: важно, чтобы подростки с проблемами в семьях могли реализовать себя

Путин: важно, чтобы подростки с проблемами в семьях могли самореализоваться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Важно, чтобы подростки с проблемами в семьях могли реализовать себя, их нужно вовлекать в волонтерскую деятельность, занятия спортом и работу молодежных общественных объединений, заявил президент России Владимир Путин.
Глава российского государства в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии МВД.
"Подростков, в том числе с проблемами в семьях, важно вовлекать в волонтёрское движение, заняться спортом, в работу молодежных общественных объединений, делать всё, чтобы помочь ребятам не допустить трагическую ошибку, найти себя в жизни, преодолеть трудности, реализовать свой талант, способности, которые есть у каждого", - сказал Путин в ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии МВД России.
Россия Общество Владимир Путин
 
 
