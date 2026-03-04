https://ria.ru/20260304/putin-2078462647.html
Путин рассказал о решениях по комплектованию МВД
Путин рассказал о решениях по комплектованию МВД - РИА Новости, 04.03.2026
Путин рассказал о решениях по комплектованию МВД
Целый ряд решений, касающихся комплектования МВД РФ, принят, они будут гарантированно исполнены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
владимир путин
общество
россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Владимир Путин, Общество
Путин: принят ряд решений по комплектованию МВД РФ, они будут исполнены