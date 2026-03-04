https://ria.ru/20260304/putin-2078462480.html
Путин призвал создать условия для проведения выборов в новых регионах
Путин призвал создать условия для проведения выборов в новых регионах - РИА Новости, 04.03.2026
Путин призвал создать условия для проведения выборов в новых регионах
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность создания условий для проведения сентябрьских выборов в новых регионах РФ. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:18:00+03:00
2026-03-04T14:18:00+03:00
2026-03-04T14:26:00+03:00
политика
россия
луганская народная республика
херсонская область
владимир путин
выборы в государственную думу
россия
луганская народная республика
херсонская область
2026
Новости
ru-RU
Путин призвал создать условия для проведения выборов в новых регионах
Путин призвал создать условия для проведения выборов в Госдуму в новых регионах