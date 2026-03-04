Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил МВД активно вести подбор ветеранов СВО в свою систему
14:17 04.03.2026 (обновлено: 14:30 04.03.2026)
Путин поручил МВД активно вести подбор ветеранов СВО в свою систему
министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, владимир путин, россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество, Владимир Путин, Россия
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил МВД активно вести подбор ветеранов специальной военной операции в свою систему, заявив, что они способны укрепить ряды ведомства.
"Одним из важнейших вариантов пополнения личного состава является привлечение на службу ветеранов специальной военной операции с их боевым опытом, психологической и физической закалкой. Они способы серьезно укрепить ряды МВД. Прошу активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии", - сказал Путин на коллегии МВД.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Путин подчеркнул важность вскрытия экономических преступлений в ОПК
