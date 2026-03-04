Рейтинг@Mail.ru
Стоящие перед МВД задачи требуют полной отдачи сотрудников, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2026
14:16 04.03.2026 (обновлено: 14:22 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/putin-2078461577.html
Стоящие перед МВД задачи требуют полной отдачи сотрудников, заявил Путин
2026
Стоящие перед МВД задачи требуют полной отдачи сотрудников, заявил Путин

Путин: стоящие перед МВД задачи требуют полной отдачи сотрудников министерства

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Стоящие перед МВД задачи требуют полной отдачи от сотрудников министерства, заявил президент России Владимир Путин.
"Уважаемые коллеги, задачи, о которых сегодня и только что говорил, конечно же, требуют полной отдачи от всех сотрудников, они связаны с серьезной каждодневной нагрузкой и порой с риском", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.
Президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
