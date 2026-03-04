https://ria.ru/20260304/putin-2078461159.html
Путин: МВД следует уделять серьезное внимание борьбе с киберпреступлениями
Путин: МВД следует уделять серьезное внимание борьбе с киберпреступлениями - РИА Новости, 04.03.2026
Путин: МВД следует уделять серьезное внимание борьбе с киберпреступлениями
МВД следует уделять серьезное внимание борьбе с киберпреступлениями, в прошлом году их количество сократилось, заявил президент РФ Владимир Путин на заседание... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:15:00+03:00
2026-03-04T14:15:00+03:00
2026-03-04T14:16:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260304/putin-2078459620.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин: МВД следует уделять серьезное внимание борьбе с киберпреступлениями
Путин: количество киберпреступлений в прошлом году сократилось