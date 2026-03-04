https://ria.ru/20260304/putin-2078460894.html
Путин: принятые для борьбы с незаконной миграцией меры уже дают результат
Путин: принятые для борьбы с незаконной миграцией меры уже дают результат
Путин: принятые для борьбы с незаконной миграцией меры уже дают результат
Меры, которые были приняты для борьбы с незаконной миграцией, уже дают результат, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:15:00+03:00
2026-03-04T14:15:00+03:00
2026-03-04T14:28:00+03:00
россия
владимир путин
россия
россия, владимир путин
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Меры, которые были приняты для борьбы с незаконной миграцией, уже дают результат, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
в среду прибыл на ежегодное расширенное заседание коллегии министерства внутренних дел РФ.
Глава государства сообщил, что серьезным подспорьем в борьбе с незаконной миграцией призвано стать создание миграционной службы в системе МВД РФ.
"Конечно, мы прекрасно понимаем, что работа велась и до этого, но все-таки в последнее время вот сам статус этой службы и принимаемые здесь решения должны дать, на мой взгляд, уже в целом дают определенные результаты", - сказал Путин на заседании.