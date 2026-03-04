Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал повышать конкурентоспособность российской юрисдикции
14:15 04.03.2026
Путин призвал повышать конкурентоспособность российской юрисдикции
Путин призвал повышать конкурентоспособность российской юрисдикции
Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России, подводящего итоги работы ведомства за 2025 год, призвал повышать... РИА Новости, 04.03.2026
Путин призвал повышать конкурентоспособность российской юрисдикции

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России, подводящего итоги работы ведомства за 2025 год, призвал повышать конкурентоспособность российской юрисдикции и деловой среды.
"Напротив, нужно создавать конкурентоспособность национальной юрисдикции и деловой среды. Что касается национальной юрисдикции - нужно повышать и качество, и престиж национальной юрисдикции", - сказал Путин.
