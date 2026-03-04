https://ria.ru/20260304/putin-2078460799.html
Путин призвал повышать конкурентоспособность российской юрисдикции
Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России, подводящего итоги работы ведомства за 2025 год, призвал повышать... РИА Новости, 04.03.2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
