https://ria.ru/20260304/putin-2078460018.html
Путин рассказал о повышенных требованиях к ГИБДД
Путин рассказал о повышенных требованиях к ГИБДД - РИА Новости, 04.03.2026
Путин рассказал о повышенных требованиях к ГИБДД
Повышенные требования предъявляются сегодня к Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:13:00+03:00
2026-03-04T14:13:00+03:00
2026-03-04T14:21:00+03:00
гибдд мвд рф
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_f5ffa1629d9c3b90dcd47266fbdd3d7a.jpg
https://ria.ru/20260304/travmatizm-2078461828.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибдд мвд рф, владимир путин, россия
ГИБДД МВД РФ, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о повышенных требованиях к ГИБДД
Путин: к ГИБДД сегодня предъявляют повышенные требования