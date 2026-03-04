https://ria.ru/20260304/putin-2078459710.html
Путин высказался о наказании для организаторов подростковых преступлений
Путин высказался о наказании для организаторов подростковых преступлений - РИА Новости, 04.03.2026
Путин высказался о наказании для организаторов подростковых преступлений
Президент РФ Владимир Путин заявил, что подстрекатели и организаторы преступлений, связанных с подростками, теперь будут нести наказание вплоть до пожизненного... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:12:00+03:00
2026-03-04T14:12:00+03:00
2026-03-04T14:18:00+03:00
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063228860_0:0:3912:2200_1920x0_80_0_0_69ed9bc2ce9c7cfccca550bf1765bdbe.jpg
https://ria.ru/20260304/putin-2078459364.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063229103_0:0:2995:2246_1920x0_80_0_0_2303108df6980f76685e610e8b725da7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин высказался о наказании для организаторов подростковых преступлений
Путин: организаторы подростковых преступлений получат вплоть до пожизненного
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подстрекатели и организаторы преступлений, связанных с подростками, теперь будут нести наказание вплоть до пожизненного заключения.
Путин
в среду прибыл на ежегодное расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел РФ.
Глава государства отметил, что молодых людей нередко целенаправленно втягивают в преступную деятельность, вербуют в криминальную среду. На защиту детей от вовлечения, в частности, в диверсионную, террористическую деятельность направлены прошлогодние изменения в Уголовном кодексе.
"Подстрекатели и организаторы подобных преступлений, толкающие подростков на совершение преступлений, теперь будут нести наказание вплоть до пожизненного заключения", - сказал Путин в ходе заседания.