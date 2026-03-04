Путин высказался о наказании для организаторов подростковых преступлений

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подстрекатели и организаторы преступлений, связанных с подростками, теперь будут нести наказание вплоть до пожизненного заключения.

Путин в среду прибыл на ежегодное расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел РФ.

Глава государства отметил, что молодых людей нередко целенаправленно втягивают в преступную деятельность, вербуют в криминальную среду. На защиту детей от вовлечения, в частности, в диверсионную, террористическую деятельность направлены прошлогодние изменения в Уголовном кодексе.