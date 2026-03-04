Путин обратил внимание на рост подростковой преступности в 2025 году

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллегии МВД обратил внимание, что в 2025 года впервые за долгое время наметился рост подростковой преступности.

"Особо отмечаю внимание, что по итогам 2025 года впервые за длительное время наметился, к сожалению, рост подростковой преступности", - сказал глава государства.