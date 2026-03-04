https://ria.ru/20260304/putin-2078458664.html
Путин обратил внимание на рост подростковой преступности в 2025 году
Путин обратил внимание на рост подростковой преступности в 2025 году - РИА Новости, 04.03.2026
Путин обратил внимание на рост подростковой преступности в 2025 году
Президент России Владимир Путин на коллегии МВД обратил внимание, что в 2025 года впервые за долгое время наметился рост подростковой преступности. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:10:00+03:00
2026-03-04T14:10:00+03:00
2026-03-04T14:48:00+03:00
владимир путин
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078469744_0:184:3094:1924_1920x0_80_0_0_484570a59b13c7b3e7b1f2b58e1f9792.jpg
https://ria.ru/20260304/putin-2078457023.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078469744_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_16b0ab3972d409dcc49b8ee1dd77bdab.jpg
Путин о росте подростковой преступности в России
Рост подростковой преступности наметился в России впервые за долгое время, сказал Путин. При этом доля тяжких и особо тяжких составов среди таких преступлений превысила 40%.
2026-03-04T14:10
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин обратил внимание на рост подростковой преступности в 2025 году
Путин обратил внимание на первый рост подростковой преступности в 2025 году