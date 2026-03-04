Рейтинг@Mail.ru
Путин обратил внимание на рост подростковой преступности в 2025 году - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 04.03.2026 (обновлено: 14:48 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/putin-2078458664.html
Путин обратил внимание на рост подростковой преступности в 2025 году
Путин обратил внимание на рост подростковой преступности в 2025 году - РИА Новости, 04.03.2026
Путин обратил внимание на рост подростковой преступности в 2025 году
Президент России Владимир Путин на коллегии МВД обратил внимание, что в 2025 года впервые за долгое время наметился рост подростковой преступности. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:10:00+03:00
2026-03-04T14:48:00+03:00
владимир путин
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078469744_0:184:3094:1924_1920x0_80_0_0_484570a59b13c7b3e7b1f2b58e1f9792.jpg
https://ria.ru/20260304/putin-2078457023.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о росте подростковой преступности в России
Рост подростковой преступности наметился в России впервые за долгое время, сказал Путин. При этом доля тяжких и особо тяжких составов среди таких преступлений превысила 40%.
2026-03-04T14:10
true
PT1M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078469744_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_16b0ab3972d409dcc49b8ee1dd77bdab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин обратил внимание на рост подростковой преступности в 2025 году

Путин обратил внимание на первый рост подростковой преступности в 2025 году

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллегии МВД обратил внимание, что в 2025 года впервые за долгое время наметился рост подростковой преступности.
"Особо отмечаю внимание, что по итогам 2025 года впервые за длительное время наметился, к сожалению, рост подростковой преступности", - сказал глава государства.
Путин о росте подростковой преступности в России - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Путин обсудил с МВД борьбу с подростковой преступностью и коррупцией
Вчера, 14:06
 
Владимир ПутинОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала