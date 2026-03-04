Путин потребовал реагировать на угрозу роста подростковой преступности

"Особо обращаю внимание, что по итогам 2025 года впервые за длительное время наметился, к сожалению, рост подростковой преступности. При этом доля тяжких и особо тяжких составов среди таких преступлений превысила 40%. Ситуация требует адекватного и оперативного реагирования", - заявил Путин в ходе заседания.