Путин потребовал реагировать на угрозу роста подростковой преступности
04.03.2026
Путин потребовал реагировать на угрозу роста подростковой преступности
Президент РФ Владимир Путин потребовал оперативно реагировать на угрозу роста подростковой преступности в России. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:09:00+03:00
2026-03-04T14:09:00+03:00
2026-03-04T14:50:00+03:00
Путин потребовал реагировать на угрозу роста подростковой преступности
Путин потребовал реагировать на угрозу роста подростковой преступности в России
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал оперативно реагировать на угрозу роста подростковой преступности в России.
Путин
в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии МВД.
"Особо обращаю внимание, что по итогам 2025 года впервые за длительное время наметился, к сожалению, рост подростковой преступности. При этом доля тяжких и особо тяжких составов среди таких преступлений превысила 40%. Ситуация требует адекватного и оперативного реагирования", - заявил Путин в ходе заседания.