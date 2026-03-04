https://ria.ru/20260304/putin-2078458335.html
Путин на заседании предложил обсудить повышение эффективности коллегии МВД
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД предложил обсудить повышение эффективности работы ведомства в ключевых сферах. РИА Новости, 04.03.2026
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
