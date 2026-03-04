МВД в прошлом году удалось добиться положительных результатов, заявил Путин

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сотрудникам МВД в 2025 году удалось добиться положительных результатов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Объективные данные подтверждают, что в прошлом году вам удалось добиться положительных результатов", - сказал он на расширенном заседании коллегии МВД РФ.