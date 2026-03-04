Путин обсудил с МВД борьбу с подростковой преступностью и коррупцией

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД призвал реагировать на угрозу роста подростковой преступности.
"Особую тревогу вызывают случаи агрессивного поведения подростков в школах, колледжах, а также в общественных местах. МВД совместно с другими правоохранительными органами необходимо значительно усилить акцент на профилактику и предотвращение подобных преступлений".
Президент отметил, что в 2025 году впервые за долгое время наметился рост подростковой преступности. Молодежь часто втягивают в незаконные дела и вербуют в криминальную среду, добавил он.
"Подростков, в том числе с проблемами в семьях, важно вовлекать в волонтерское движение, занятия спортом, в работу молодежных общественных объединений, делать все, чтобы помочь ребятам не допустить трагическую ошибку, найти себя в жизни, преодолеть трудности, реализовать свой талант, способности, которые есть у каждого".
Тех, кто подталкивает несовершеннолетних к преступлениям, будут наказывать вплоть до пожизненного заключения, подчеркнул глава государства.
Другие заявления
- Путин поручил МВД жестко реагировать на коррупцию в любых видах и формах, а также улучшать работу по раскрытию преступлений.
- Силовикам нужно оперативно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в России.
- Следует активизировать работу по возмещению ущерба жертвам мошенников.
- При обелении экономики важно не создавать барьеров законопослушному бизнесу.
- Меры, принятые для борьбы с незаконной миграцией, уже дают результат.
- Для противостояния экстремизму нужно действовать умно и гибко.
- Существенный некомплект личного состава МВД остается одной из важнейших проблем.
- Ведомству нужно активно вести подбор ветеранов СВО в свою систему.
