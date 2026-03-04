Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с МВД борьбу с подростковой преступностью и коррупцией - РИА Новости, 04.03.2026
14:06 04.03.2026 (обновлено: 15:55 04.03.2026)
Путин обсудил с МВД борьбу с подростковой преступностью и коррупцией
Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД призвал реагировать на угрозу роста подростковой преступности. РИА Новости, 04.03.2026
Путин о росте подростковой преступности в России
Рост подростковой преступности наметился в России впервые за долгое время, сказал Путин. При этом доля тяжких и особо тяжких составов среди таких преступлений превысила 40%.
2026-03-04T14:06
true
PT1M09S
Путин о работе сотрудников МВД России в 2025 году
Путин о работе сотрудников МВД России в 2025 году.
2026-03-04T14:06
true
PT0M39S
Путин об одной из важнейших проблем для МВД
Путин об одной из важнейших проблем для МВД.
2026-03-04T14:06
true
PT0M41S
политика, россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Политика, Россия, Владимир Путин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД призвал реагировать на угрозу роста подростковой преступности.
"Особую тревогу вызывают случаи агрессивного поведения подростков в школах, колледжах, а также в общественных местах. МВД совместно с другими правоохранительными органами необходимо значительно усилить акцент на профилактику и предотвращение подобных преступлений".
Президент отметил, что в 2025 году впервые за долгое время наметился рост подростковой преступности. Молодежь часто втягивают в незаконные дела и вербуют в криминальную среду, добавил он.
"Подростков, в том числе с проблемами в семьях, важно вовлекать в волонтерское движение, занятия спортом, в работу молодежных общественных объединений, делать все, чтобы помочь ребятам не допустить трагическую ошибку, найти себя в жизни, преодолеть трудности, реализовать свой талант, способности, которые есть у каждого".
Тех, кто подталкивает несовершеннолетних к преступлениям, будут наказывать вплоть до пожизненного заключения, подчеркнул глава государства.
Другие заявления
  • Путин поручил МВД жестко реагировать на коррупцию в любых видах и формах, а также улучшать работу по раскрытию преступлений.
  • Силовикам нужно оперативно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в России.
  • Следует активизировать работу по возмещению ущерба жертвам мошенников.
  • При обелении экономики важно не создавать барьеров законопослушному бизнесу.
  • Меры, принятые для борьбы с незаконной миграцией, уже дают результат.
  • Для противостояния экстремизму нужно действовать умно и гибко.
  • Существенный некомплект личного состава МВД остается одной из важнейших проблем.
  • Ведомству нужно активно вести подбор ветеранов СВО в свою систему.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Назван регион России с самым низким уровнем преступности
19 января, 00:07
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
