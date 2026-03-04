https://ria.ru/20260304/putin-2078434123.html
Путин и глава МИД Венгрии обсудят ситуацию с поставками нефти
Путин и глава МИД Венгрии обсудят ситуацию с поставками нефти - РИА Новости, 04.03.2026
Путин и глава МИД Венгрии обсудят ситуацию с поставками нефти
Владимир Путин обсудит с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на встрече в Москве ситуацию с поставками нефти, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2026
Путин и глава МИД Венгрии обсудят ситуацию с поставками нефти
Путин и Сийярто обсудят в Кремле ситуацию с поставками нефти
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин обсудит с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на встрече в Москве ситуацию с поставками нефти, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Путин примет в Кремле министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, господина Сийярто, который находится в Москве с рабочим визитом", — рассказал он.
На переговорах затронут преднамеренную блокировку Киевом поставок по нефтепроводу "Дружба". Песков подчеркнул, что Будапешт и Братислава столкнулись с шантажом.
Спикер Кремля добавил, что европейские страны не обращались к России с просьбой возобновить или увеличить поставки энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Киев прекратил поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию
, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в ЕС
.
В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.