Путин и глава МИД Венгрии обсудят ситуацию с поставками нефти
12:56 04.03.2026 (обновлено: 13:36 04.03.2026)
Путин и глава МИД Венгрии обсудят ситуацию с поставками нефти
венгрия, россия, москва, владимир путин, петер сийярто, дмитрий песков, в мире, украина, евросоюз
Венгрия, Россия, Москва, Владимир Путин, Петер Сийярто, Дмитрий Песков, В мире, Украина, Евросоюз
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин обсудит с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на встрече в Москве ситуацию с поставками нефти, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Путин примет в Кремле министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, господина Сийярто, который находится в Москве с рабочим визитом", — рассказал он.
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода Дружба - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского во лжи о "Дружбе"
27 февраля, 18:26
На переговорах затронут преднамеренную блокировку Киевом поставок по нефтепроводу "Дружба". Песков подчеркнул, что Будапешт и Братислава столкнулись с шантажом.
Спикер Кремля добавил, что европейские страны не обращались к России с просьбой возобновить или увеличить поставки энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Продолжает угрожать". Орбан забил тревогу из-за выходки Зеленского
27 февраля, 11:06
Киев прекратил поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в ЕС.
В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.
Будапешт - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Сийярто вызвал посла Украины в Венгрии из-за принудительной мобилизации
2 марта, 15:55
 
ВенгрияРоссияМоскваВладимир ПутинПетер СийяртоДмитрий ПесковВ миреУкраинаЕвросоюз
 
 
