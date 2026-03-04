Путин и глава МИД Венгрии обсудят ситуацию с поставками нефти

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин обсудит с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на встрече в Москве ситуацию с поставками нефти, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

« "Путин примет в Кремле министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, господина Сийярто, который находится в Москве с рабочим визитом", — рассказал он.

На переговорах затронут преднамеренную блокировку Киевом поставок по нефтепроводу "Дружба". Песков подчеркнул, что Будапешт и Братислава столкнулись с шантажом.

Спикер Кремля добавил, что европейские страны не обращались к России с просьбой возобновить или увеличить поставки энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Киев прекратил поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию , Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.

По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в ЕС