Путин проведет переговоры с президентом ЦАР
12:26 04.03.2026 (обновлено: 12:31 04.03.2026)
Путин проведет переговоры с президентом ЦАР
Президент России Владимир Путин 5 марта проведет в Москве переговоры с президентом ЦАР Арканжем Туадерой, который находится в России с рабочим визитом, сообщает РИА Новости, 04.03.2026
Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 марта проведет в Москве переговоры с президентом ЦАР Арканжем Туадерой, который находится в России с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Пятого марта в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в России с рабочим визитом", - говорится в сообщении.
Планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальной международной проблематики.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Путин и Орбан обсудили последствия конфликта на Ближнем Востоке
3 марта, 13:28
 
МоскваПолитикаЦАРРоссияВладимир Путин
 
 
