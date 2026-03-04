ПСБ: коллективные инвестиции станут драйвером роста капитализации фондов

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Для выполнения амбициозной задачи по удвоению капитализации фондового рынка к 2030 году необходимо одновременно создать "длинный спрос" через коллективные инвестиции и долгосрочные сбережения, расширить предложение эмитентов и качество IPO, сделать инфраструктуру рынка удобной, цифровой и понятной инвестору, говорить с инвестором на языке его целей и задач, заявил старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

Заявление прозвучало на сессии "Будущее рынка управления активами" в рамках II Форума лидеров рынка управления активами.

"Есть макроэкономический контекст, в котором мы живем, - довести капитализацию фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году, или 1,5 триллиона рублей IPO в год на протяжении пяти лет, и это существенная цифра. Напомню, что прошлом году первичных размещений было сделано на 33 миллиарда рублей, годом ранее было размещено около 80-100 миллиардов, нам есть куда расти. Важно сохранять оптимизм, рынок коллективных инвестиций является тем инструментом, который может и должен стать локомотивом привлечения средств в экономику России", – отметил Жоголев, его слова приводит пресс-служба банка.

По мнению спикера, финансовым игрокам, профучастникам и работодателям необходимо уделять больше внимания формированию долгосрочных сбережений граждан.

"В текущих условиях пятилетний период размещения средств на индивидуальном инвестиционном счете является комфортным и достаточным. Однако сейчас ИИС недооценен клиентами, не каждый понимает его преимущества и готов разбираться с налоговыми льготами. Необходимо стимулировать интерес массовых инвесторов к долгосрочным инструментам, таким как ПДС, корпоративные пенсионные программы, фонды, ИИС. Во многом на профучастниках и работодателях лежит ответственность за формирование долгосрочных системных и целевых решений для клиентов и сотрудников, например, по созданию пенсионных накоплений, сбережений на обучение детей, покупку недвижимости или других значимых целей", - считает он.

В заключение Жоголев подчеркнул, что в одной связке с ростом капитализации рынка стоит увеличение объема и качества нового предложения на рынка акций (IPO/SPO), обращение цифровых финансовых активов, развитие цифровой инфраструктуры и безопасных решений, а также меры борьбы с мисселингом.