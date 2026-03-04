Рейтинг@Mail.ru
ПСБ: коллективные инвестиции станут драйвером роста капитализации фондов - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/psb-2078537543.html
ПСБ: коллективные инвестиции станут драйвером роста капитализации фондов
ПСБ: коллективные инвестиции станут драйвером роста капитализации фондов - РИА Новости, 04.03.2026
ПСБ: коллективные инвестиции станут драйвером роста капитализации фондов
Для выполнения амбициозной задачи по удвоению капитализации фондового рынка к 2030 году необходимо одновременно создать "длинный спрос" через коллективные... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:28:00+03:00
2026-03-04T17:28:00+03:00
московская биржа
псб (банк псб)
российский фондовый рынок
инвестиции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903940532_0:114:3233:1933_1920x0_80_0_0_e5ad2aa2483cbd44e4605d7a0acf2a49.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903940532_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_053c44eb4cc17218961ae25f196d3fd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская биржа, псб (банк псб), российский фондовый рынок, инвестиции
Московская биржа, ПСБ (Банк ПСБ), российский фондовый рынок, Инвестиции
ПСБ: коллективные инвестиции станут драйвером роста капитализации фондов

В ПСБ рассказали о драйверах роста капитализации фондового рынка

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЛоготип Промсвязьбанка
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Логотип Промсвязьбанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Для выполнения амбициозной задачи по удвоению капитализации фондового рынка к 2030 году необходимо одновременно создать "длинный спрос" через коллективные инвестиции и долгосрочные сбережения, расширить предложение эмитентов и качество IPO, сделать инфраструктуру рынка удобной, цифровой и понятной инвестору, говорить с инвестором на языке его целей и задач, заявил старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.
Заявление прозвучало на сессии "Будущее рынка управления активами" в рамках II Форума лидеров рынка управления активами.
"Есть макроэкономический контекст, в котором мы живем, - довести капитализацию фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году, или 1,5 триллиона рублей IPO в год на протяжении пяти лет, и это существенная цифра. Напомню, что прошлом году первичных размещений было сделано на 33 миллиарда рублей, годом ранее было размещено около 80-100 миллиардов, нам есть куда расти. Важно сохранять оптимизм, рынок коллективных инвестиций является тем инструментом, который может и должен стать локомотивом привлечения средств в экономику России", – отметил Жоголев, его слова приводит пресс-служба банка.
По мнению спикера, финансовым игрокам, профучастникам и работодателям необходимо уделять больше внимания формированию долгосрочных сбережений граждан.
"В текущих условиях пятилетний период размещения средств на индивидуальном инвестиционном счете является комфортным и достаточным. Однако сейчас ИИС недооценен клиентами, не каждый понимает его преимущества и готов разбираться с налоговыми льготами. Необходимо стимулировать интерес массовых инвесторов к долгосрочным инструментам, таким как ПДС, корпоративные пенсионные программы, фонды, ИИС. Во многом на профучастниках и работодателях лежит ответственность за формирование долгосрочных системных и целевых решений для клиентов и сотрудников, например, по созданию пенсионных накоплений, сбережений на обучение детей, покупку недвижимости или других значимых целей", - считает он.
В заключение Жоголев подчеркнул, что в одной связке с ростом капитализации рынка стоит увеличение объема и качества нового предложения на рынка акций (IPO/SPO), обращение цифровых финансовых активов, развитие цифровой инфраструктуры и безопасных решений, а также меры борьбы с мисселингом.
Дискуссия прошла с участием представителей Минфина России, Государственной Думы, Банка России, Мосбиржи, НАПФ, ведущих банков и управляющих компаний.
 
Московская биржаПСБ (Банк ПСБ)российский фондовый рынокИнвестиции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала