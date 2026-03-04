Рейтинг@Mail.ru
Эксперт РА присвоил рейтинг платформе Токеон банка ПСБ на уровне ruA+ - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/psb-2078519975.html
Эксперт РА присвоил рейтинг платформе Токеон банка ПСБ на уровне ruA+
Эксперт РА присвоил рейтинг платформе Токеон банка ПСБ на уровне ruA+ - РИА Новости, 04.03.2026
Эксперт РА присвоил рейтинг платформе Токеон банка ПСБ на уровне ruA+
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ООО "Токены" (платформа Токеон, входит в группу ПСБ) кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом,... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:44:00+03:00
2026-03-04T16:44:00+03:00
псб (банк псб)
эксперт ра
рейтинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_2fe9e1b4e2fc7474d064b653c3152025.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_fcd0a1da377d434ff9a2a12ae5418af2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
псб (банк псб), эксперт ра, рейтинг
ПСБ (Банк ПСБ), Эксперт РА, Рейтинг
Эксперт РА присвоил рейтинг платформе Токеон банка ПСБ на уровне ruA+

Платформа Токеон банка ПСБ получила кредитный рейтинг ruA+, прогноз стабильный

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Логотип ПАО "Промсвязьбанк". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ООО "Токены" (платформа Токеон, входит в группу ПСБ) кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом, сообщает банк.
ООО "Токены" является оператором информационной системы (ОИС), в которой осуществляется выпуск цифровых прав, в том числе цифровых финансовых активов (ЦФА).
Как отметили в ПСБ, решение "Эксперт РА" отражает стратегическую роль платформы в развитии инфраструктуры ЦФА в России.
"Присвоение Токеону рейтинга ruA+ знаменует фундаментальное изменение в восприятии цифровых активов. Первый в России публичный кредитный рейтинг, полученный нашей платформой, задает новый отраслевой стандарт прозрачности и подтверждает для группы ПСБ эффективность стратегии по созданию высокотехнологичной финансовой экосистемы", - приводится в сообщении комментарий заместителя председателя ПСБ Ольги Мямлиной.
По словам генерального директора Токеона Игоря Егоркина, наличие публичной кредитной оценки позволяет компании выступать в качестве эмитента в рамках структурированных сделок.
В ПСБ напомнили, что Токеон – один из ключевых участников российского рынка цифровых прав, совокупный объем которого превысил 1,5 триллиона рублей. В сентябре 2025 года платформа допустила к обращению в своей информационной системе внешний стейблкоин. Дальнейшее развитие предполагает реализацию проектов в области цифровых валют для институциональных участников рынка. В январе 2026 года Токеон получил премию Crypto Awards в номинации "Лучший оператор цифровых финансовых активов".
 
ПСБ (Банк ПСБ)Эксперт РАРейтинг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала