Эксперт РА присвоил рейтинг платформе Токеон банка ПСБ на уровне ruA+
2026-03-04T16:44:00+03:00
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ООО "Токены" (платформа Токеон, входит в группу ПСБ) кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом, сообщает банк.
ООО "Токены" является оператором информационной системы (ОИС), в которой осуществляется выпуск цифровых прав, в том числе цифровых финансовых активов (ЦФА).
Как отметили в ПСБ, решение "Эксперт РА" отражает стратегическую роль платформы в развитии инфраструктуры ЦФА в России.
"Присвоение Токеону рейтинга ruA+ знаменует фундаментальное изменение в восприятии цифровых активов. Первый в России публичный кредитный рейтинг, полученный нашей платформой, задает новый отраслевой стандарт прозрачности и подтверждает для группы ПСБ эффективность стратегии по созданию высокотехнологичной финансовой экосистемы", - приводится в сообщении комментарий заместителя председателя ПСБ Ольги Мямлиной.
По словам генерального директора Токеона Игоря Егоркина, наличие публичной кредитной оценки позволяет компании выступать в качестве эмитента в рамках структурированных сделок.
В ПСБ напомнили, что Токеон – один из ключевых участников российского рынка цифровых прав, совокупный объем которого превысил 1,5 триллиона рублей. В сентябре 2025 года платформа допустила к обращению в своей информационной системе внешний стейблкоин. Дальнейшее развитие предполагает реализацию проектов в области цифровых валют для институциональных участников рынка. В январе 2026 года Токеон получил премию Crypto Awards в номинации "Лучший оператор цифровых финансовых активов".