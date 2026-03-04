Эксперт РА присвоил рейтинг платформе Токеон банка ПСБ на уровне ruA+

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ООО "Токены" (платформа Токеон, входит в группу ПСБ) кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом, сообщает банк.

ООО "Токены" является оператором информационной системы (ОИС), в которой осуществляется выпуск цифровых прав, в том числе цифровых финансовых активов (ЦФА).

Как отметили в ПСБ, решение "Эксперт РА" отражает стратегическую роль платформы в развитии инфраструктуры ЦФА в России.

"Присвоение Токеону рейтинга ruA+ знаменует фундаментальное изменение в восприятии цифровых активов. Первый в России публичный кредитный рейтинг, полученный нашей платформой, задает новый отраслевой стандарт прозрачности и подтверждает для группы ПСБ эффективность стратегии по созданию высокотехнологичной финансовой экосистемы", - приводится в сообщении комментарий заместителя председателя ПСБ Ольги Мямлиной.

По словам генерального директора Токеона Игоря Егоркина, наличие публичной кредитной оценки позволяет компании выступать в качестве эмитента в рамках структурированных сделок.