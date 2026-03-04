https://ria.ru/20260304/proverka-2078487451.html
В регионах России завершилась проверка систем оповещения населения
МЧС: в России завершилась масштабная проверка системы оповещения населения
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Крупномасштабная плановая проверка работы систем оповещения населения и готовности дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации завершилась во всех регионах России, сообщает МЧС РФ.
Проверка работы систем оповещения населения по всей стране прошла в среду. Планировалась также проверка готовности дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации различного характера.
"Всероссийская проверка системы оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов завершена", - говорится в сообщении МЧС России
Отмечается, что такие мероприятия необходимы, чтобы убедиться в работоспособности систем оповещения и повысить готовность дежурных служб к возможным чрезвычайным ситуациям.
"Подобные проверки системы оповещения являются плановыми мероприятиями, которые проводятся два раза в год. Предыдущий тестовый запуск осуществлялся в октябре прошлого года. Это позволяет проверить все элементы системы оповещения населения", - резюмирует МЧС РФ.
Особую актуальность эта проблематика получила после трагедии в кубанском Крымске
, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что в Крымске система оповещения практически отсутствовала, ее услышали лишь полсотни человек, и то когда было уже слишком поздно.
Сейчас ведутся работы по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что она позволит в случае угрозы или возникновения ЧС в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечить его максимальный охват.