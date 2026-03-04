Рейтинг@Mail.ru
В регионах России завершилась проверка систем оповещения населения
04.03.2026
В регионах России завершилась проверка систем оповещения населения
В регионах России завершилась проверка систем оповещения населения
Крупномасштабная плановая проверка работы систем оповещения населения и готовности дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации завершилась... РИА Новости, 04.03.2026
общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В регионах России завершилась проверка систем оповещения населения

МЧС: в России завершилась масштабная проверка системы оповещения населения

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСистема оповещения населения
Система оповещения населения - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Система оповещения населения. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Крупномасштабная плановая проверка работы систем оповещения населения и готовности дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации завершилась во всех регионах России, сообщает МЧС РФ.
Проверка работы систем оповещения населения по всей стране прошла в среду. Планировалась также проверка готовности дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации различного характера.
"Всероссийская проверка системы оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов завершена", - говорится в сообщении МЧС России.
Отмечается, что такие мероприятия необходимы, чтобы убедиться в работоспособности систем оповещения и повысить готовность дежурных служб к возможным чрезвычайным ситуациям.
"Подобные проверки системы оповещения являются плановыми мероприятиями, которые проводятся два раза в год. Предыдущий тестовый запуск осуществлялся в октябре прошлого года. Это позволяет проверить все элементы системы оповещения населения", - резюмирует МЧС РФ.
Особую актуальность эта проблематика получила после трагедии в кубанском Крымске, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что в Крымске система оповещения практически отсутствовала, ее услышали лишь полсотни человек, и то когда было уже слишком поздно.
Сейчас ведутся работы по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что она позволит в случае угрозы или возникновения ЧС в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечить его максимальный охват.
