В регионах России завершилась проверка систем оповещения населения

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Крупномасштабная плановая проверка работы систем оповещения населения и готовности дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации завершилась во всех регионах России, сообщает МЧС РФ.

Проверка работы систем оповещения населения по всей стране прошла в среду. Планировалась также проверка готовности дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации различного характера.

России. "Всероссийская проверка системы оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов завершена", - говорится в сообщении МЧС

Отмечается, что такие мероприятия необходимы, чтобы убедиться в работоспособности систем оповещения и повысить готовность дежурных служб к возможным чрезвычайным ситуациям.

"Подобные проверки системы оповещения являются плановыми мероприятиями, которые проводятся два раза в год. Предыдущий тестовый запуск осуществлялся в октябре прошлого года. Это позволяет проверить все элементы системы оповещения населения", - резюмирует МЧС РФ.

Особую актуальность эта проблематика получила после трагедии в кубанском Крымске , где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что в Крымске система оповещения практически отсутствовала, ее услышали лишь полсотни человек, и то когда было уже слишком поздно.