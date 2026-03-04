https://ria.ru/20260304/proliv-2078484121.html
США пообещали обеспечить безопасный проход танкеров через Ормузский пролив
США пообещали обеспечить безопасный проход танкеров через Ормузский пролив
США при необходимости готовы обеспечить безопасный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив, заявил в среду американский министр финансов Скотт Бессент. РИА Новости, 04.03.2026
США пообещали обеспечить безопасный проход танкеров через Ормузский пролив
