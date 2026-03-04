Рейтинг@Mail.ru
США пообещали обеспечить безопасный проход танкеров через Ормузский пролив - РИА Новости, 04.03.2026
15:11 04.03.2026 (обновлено: 15:45 04.03.2026)
США пообещали обеспечить безопасный проход танкеров через Ормузский пролив
США пообещали обеспечить безопасный проход танкеров через Ормузский пролив
США при необходимости готовы обеспечить безопасный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив, заявил в среду американский министр финансов Скотт Бессент. РИА Новости, 04.03.2026
2026
в мире, ормузский пролив, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
США пообещали обеспечить безопасный проход танкеров через Ормузский пролив

Минфин США пообещал обеспечить безопасный проход танкеров через Ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США при необходимости готовы обеспечить безопасный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив, заявил в среду американский министр финансов Скотт Бессент.
"Правительство США вмешается, когда это будет уместно, и если это потребуется. ВМС США обеспечат безопасный проход через проливы для нефтяных танкеров", - сказал Бессент в эфире телеканала CNBC, комментируя решение Ирана заблокировать проход судов через Ормузский пролив.
