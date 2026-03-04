Сбои в Ормузском проливе угрожают поставкам продовольствия, пишет FT

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Нарушения судоходства в Ормузском проливе угрожают поставкам продовольствия в страны Персидского залива, альтернативные маршруты ограничены и могут привести к росту стоимости импорта, пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитические данные.

Иран на фоне конфликта с США Израилем объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив , в том числе и нефтяных танкеров, коммерческих и рыболовецких судов. Об этом заявил в ночь на среду заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде.

"Регионы Ближнего Востока лишаются доступа к жизненно важным поставкам продовольствия, поскольку суда избегают Ормузского пролива, что повышает риск дефицита в странах Персидского залива и усиливает давление на и без того высокие цены на продовольствие в Иране", - пишет газета

Через Ормузский пролив проходит большая часть судов с зерном и продовольствием, предназначенным для стран региона, указывается в материале. По данным аналитической компании Kpler , из примерно 30 миллионов тонн зерна, импортированных странами Персидского залива в прошлом году, около 14 миллионов тонн пришлись на Иран, причем большинство этих поставок проходило через пролив.

Катара. Издание отмечает высокую зависимость региона от импорта. По данным аналитиков, которые приводит газета, Саудовская Аравия импортирует около 40% зерна и масличных культур через порты Персидского залива, тогда как Объединенные Арабские Эмираты получают около 90% таких грузов через порт Джебель-Али в Дубае . Через него также проходят контейнерные поставки продовольствия для ОАЭ , Саудовской Аравии, Бахрейна

"Существует непосредственный риск продовольственной нестабильности в регионе", - приводит газета мнение преподавателя ближневосточных исследований Лейденского университета Нидерландов Кристиана Хендерсона (Christian Henderson).

"Аналитики отмечают, что при сохранении сбоев в судоходстве альтернативные маршруты поставок ограничены и могут привести к росту стоимости импорта", - подчеркивается в материале.

Особенно уязвимым остается Иран, который импортирует значительные объемы зерна и соевых бобов через Ормузский пролив, пишет газета. В случае продолжения конфликта дефицит может затронуть также сахар и чай, предупреждают эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).