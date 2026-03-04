Рейтинг@Mail.ru
Сбои в Ормузском проливе угрожают поставкам продовольствия, пишет FT - РИА Новости, 04.03.2026
10:29 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/proliv-2078390488.html
Сбои в Ормузском проливе угрожают поставкам продовольствия, пишет FT
Сбои в Ормузском проливе угрожают поставкам продовольствия, пишет FT - РИА Новости, 04.03.2026
Сбои в Ормузском проливе угрожают поставкам продовольствия, пишет FT
Нарушения судоходства в Ормузском проливе угрожают поставкам продовольствия в страны Персидского залива, альтернативные маршруты ограничены и могут привести к... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:29:00+03:00
2026-03-04T10:29:00+03:00
в мире
ормузский пролив
иран
персидский залив
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077511269_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_528db4c7c326c266d096b061018bb7ad.jpg
https://ria.ru/20260304/evropa-2078372091.html
https://ria.ru/20260304/katastrofa-2078340963.html
https://ria.ru/20260304/iran-2078309121.html
ормузский пролив
иран
персидский залив
в мире, ормузский пролив, иран, персидский залив, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Иран, Персидский залив, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Сбои в Ормузском проливе угрожают поставкам продовольствия, пишет FT

FT: сбои в Ормузском проливе угрожает поставкам продовольствия на Ближний Восток

Порт Фуджейра. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Нарушения судоходства в Ормузском проливе угрожают поставкам продовольствия в страны Персидского залива, альтернативные маршруты ограничены и могут привести к росту стоимости импорта, пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитические данные.
Иран на фоне конфликта с США и Израилем объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив, в том числе и нефтяных танкеров, коммерческих и рыболовецких судов. Об этом заявил в ночь на среду заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде.
Взрыв в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Европа уже находится в состоянии войны с Ираном, считает посол Израиля в ЕС
Вчера, 09:24
"Регионы Ближнего Востока лишаются доступа к жизненно важным поставкам продовольствия, поскольку суда избегают Ормузского пролива, что повышает риск дефицита в странах Персидского залива и усиливает давление на и без того высокие цены на продовольствие в Иране", - пишет газета.
Через Ормузский пролив проходит большая часть судов с зерном и продовольствием, предназначенным для стран региона, указывается в материале. По данным аналитической компании Kpler, из примерно 30 миллионов тонн зерна, импортированных странами Персидского залива в прошлом году, около 14 миллионов тонн пришлись на Иран, причем большинство этих поставок проходило через пролив.
Издание отмечает высокую зависимость региона от импорта. По данным аналитиков, которые приводит газета, Саудовская Аравия импортирует около 40% зерна и масличных культур через порты Персидского залива, тогда как Объединенные Арабские Эмираты получают около 90% таких грузов через порт Джебель-Али в Дубае. Через него также проходят контейнерные поставки продовольствия для ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна и Катара.
"Существует непосредственный риск продовольственной нестабильности в регионе", - приводит газета мнение преподавателя ближневосточных исследований Лейденского университета Нидерландов Кристиана Хендерсона (Christian Henderson).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
Вчера, 08:00
"Аналитики отмечают, что при сохранении сбоев в судоходстве альтернативные маршруты поставок ограничены и могут привести к росту стоимости импорта", - подчеркивается в материале.
Особенно уязвимым остается Иран, который импортирует значительные объемы зерна и соевых бобов через Ормузский пролив, пишет газета. В случае продолжения конфликта дефицит может затронуть также сахар и чай, предупреждают эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
Министерство экономики и туризма ОАЭ в субботу призвало жителей не запасать продукты, говорится в материале. Там заявили, что стратегические запасы продовольствия остаются достаточными. При этом власти Ирана временно запретили экспорт продуктов и сельхозтоваров, чтобы обеспечить внутренние поставки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
Вчера, 08:00
 
В миреОрмузский проливИранПерсидский заливООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
