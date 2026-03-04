"Форум в большом городе" от VK объявил полную программу

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Стали известны все участницы и темы форума, посвящённого Международному женскому дню. "Форум в большом городе" пройдёт 5 марта с Стали известны все участницы и темы форума, посвящённого Международному женскому дню. "Форум в большом городе" пройдёт 5 марта с трансляцией на платформе VK Видео. Среди спикеров ― Ида Галич с мамой, Валерия, Этери Тутберидзе, Елизавета Базыкина. В 18 дискуссиях обсудят путь в "неженских" профессиях, спорте высоких достижений, бизнесе, политике и других сферах.

Вести трансляцию с форума будут Аня Покров, Никита Сударь, Олеся Гарипова, Алексей Сухарев, Алексей Игазарян, Виктория Левицкая, REDGI и Максим Заяц.

Тему "На грани внимания: искусство вовлечения аудитории" обсудят комик Варвара Щербакова, певица и актриса Валя Карнавал, блогеры Аня Покров и Юлия Годунова. Модератор встречи ― Ульяна Пылаева.

На встрече "От сердца к сердцу: откровенный разговор мамы и дочери" блогер, актриса и предприниматель Ида Галич и её мама Зарина Тенгизовна Галич поговорят о важности поддержки семьи и феномене "успешного успеха". Модерировать дискуссию будет Евгения Плотникова, медиапродюсер и автор женского шоу "Сторис Жени".

В дискуссии "Женщины в бизнесе как катализатор влияния на экономику будущего" примут участие Анна Прахт, предпринимательница и соосновательница проекта ARNY PRAHT, Илона Дрожь, основательница бренда PUSY, основатель FMCG-бренда Bionova, "НоваПродукт АГ" Александра Гудимова, CEO Ozon CНГ Наталья Боер, основатель STUDIO 29 и автор сообщества для предпринимателей "Визионеры" Таня Фомичёва. Модератор панели ― Элина Исагулова, вице-президент по B2B-коммерции и операционному управлению VK.

На форуме анонсирован секретный гость, секс-символ нашей страны ― с ним пройдёт отдельная встреча.

В дискуссии "Прайм-эра: перезагрузка и переосмысление в русском кино" примут участие актрисы Екатерина Волкова, Александра Ребенок, Елизавета Базыкина, Ника Здорик и Екатерина Климова. Модератор встречи ― журналистка Александра Перфильева.

О балансе отношений и карьеры поговорят на дискуссии "Баланс любви и личных амбиций" бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпионка мира по фигурному катанию Оксана Домнина, народная артистка России Валерия, актриса Наташа Бардо, генеральный директор KASSIR.RU Елена Глуховская, телеведущая Ассоль, директор по PR и маркетингу холдинга Pinskiy&Co, сети кофеен Stars Coffee и жена ресторатора Антона Пинского Елена Пинская. Модерировать встречу будет телеведущая Екатерина Шугаева.

В диалоге "Существует ли женская дружба?" примут участие Агата Дранга и Светлана Бондарчук, Лиза Ющук и Екатерина Вяликова, Наталья Рудова и Настасья Самбурская. Модерировать встречу будет продюсер Первого канала Юлия Козлова.

На форуме пройдёт эксклюзивная встреча с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе и спортивным журналистом Эммой Гаджиевой. О женщинах в спорте и о жизни после высоких достижений расскажут Светлана Ромашина, главный тренер сборной России по синхронному плаванию, Ангелина Мельникова, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, Марина Каташинская, трёхкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам, Алсу Миназова, участница Олимпийских игр в Токио, вице-чемпионка мира по гребному слалому и Анна Пругова, заслуженный мастер спорта России по хоккею с шайбой, комментатор КХЛ ТВ. Модерировать встречу будет Мария Киселёва, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.

В дискуссии "Москва как центр культурной жизни" обменяются мнениями прима-балерина Большого театра Кристина Кретова, искусствовед, коллекционер, основательница школы Masters Полина Бондарева, генеральный директор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина, поэт и чтец Кристина Новикова, основательница галереи современного искусства a—s—t—r—a Алина Крюкова и актриса Светлана Камынина. Модератор встречи — журналистка Евгения Смурыгина.

На вопрос "Сколько стоит красота?" ответят Катя Голден, основатель и креативный директор бьюти-бренда LUVU, Мадонна Мур, основатель газеты Fashion Paper, Ксения Зайцева, соосновательница платформы "Ко-Лаб" и клиники Xella, Илоанга Ершова, директор Ozon Селект, Мария Грудина, основательница курорта "Первая Линия" и биохакинг-центра One, модель Татьяна Неклюдова.

Про "неженские" профессии поговорят Виктория Добровольская, художественный руководитель и главный дирижёр Международного оркестра Харбинской консерватории, Ирина Сидоркова, пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing, Мария Пяткова, командир воздушного судна Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот", Исидора Вучкович, полузащитник ЖФК "Динамо", и Лана Иден, военный корреспондент телеканала "Звезда". Модератор встречи ― Ольга Воронцева, главный редактор Woman.ru.

Тренды и эксперименты в современной литературе обсудят писательницы Ася Лавринович и Ирина Оганова, писательница и психотерапевт Юлия Пирумова, PR-директор издательства "Подписные издания" Арина Громыко и директор по стратегическим коммуникациям и брендингу издательского холдинга "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова. Модерировать встречу будет телеведущая Мария Кравченко.

Дискуссия о благотворительности расширилась: к учредителю фонда "Онкологика" Мирославе Сергеенко присоединились актриса театра и кино, телеведущая, общественный деятель Эвелина Блёданс, руководитель отдела стратегических социальных проектов Т-Банка Татьяна Полякова и директор по фандрайзингу фонда "Друзья" Екатерина Гостева. Модератором встречи станет теле- и радиоведущая Тутта Ларсен.

Каково взрослеть в эпоху контента, расскажут актриса и блогер Мария Янковская, дочь Оксаны Самойловой и Джигана Лея Самойлова, актриса Полина Айнутдинова, актриса Ника Жукова и дочь блогера Карины Палецких Мира Палецких. Модератором встречи станет Юлия Барановская, российская телеведущая, общественный деятель и многодетная мама.

О путешествиях и личном бренде вместе с Юлией Барановской поговорят блогер Татьяна Соловей, генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова и телеведущая Алина Астровская. Модератор встречи ― Мария Шахова, журналист, продюсер, руководитель агентства МС-ПИАР.

Секреты хайпа раскроют главный редактор журнала "Москвичка" Дарина Алексеева, PR-специалист Екатерина Минкевич, журналистка Лиза Лазерсон, блогеры Юлия Годунова и Наталия Гасанханова. Встречу проведёт Дарья Решке, издатель журнала "Москвичка".

"В преддверии праздника нам было важно создать единое пространство, где Встречаются разные героини, их мнения и опыт. „Форум в большом городе“ — это возможность для экспертов и гостей обсудить, что волнует, делиться практиками и находить идеи, которые можно применять сразу — в работе, проектах и жизни", — сообщил директор по маркетингу ВКонтакте Никита Ничкалюк.

Трансляция события пройдёт в официальном сообществе форума ВКонтакте.