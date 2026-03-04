Как понять, нравишься ли ты человеку: советы психологов

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Тело человека — настолько же мощный союзник, насколько и коварный предатель. Профайлеры знают, как видеть людей насквозь, а также почему жесты врут чаще, чем кажется.

Можно ли вычислить любовь или спасти сделку, поймав ритм партнера?

Новый психологический тренд

Новый тренд психологии в 2026 году — кинетический интеллект. Исследователи пришли к выводу : вербальная информация составляет лишь семь процентов общения, тогда как на невербальные сигналы (позы, жесты, походка) приходится более половины восприятия.

Часто за внешней уверенностью скрываются истинные намерения, отличающиеся от тех, что собеседник выражает вслух. Эти самые намерения профессионалы умеют вычислять даже по самым неприметным маркерам.

Код искренности

Многие пытаются вычислить симпатию по "линейке": углу поворота стоп или наклону головы. Михаил Дементьев — профайлер, эксперт по невербальной коммуникации и создатель популярного проекта по развитию языка тела предостерегает от поиска таких заготовок.

"Отвечу просто: жестов симпатии, высчитанных углов в руках или наклоне головы не существует в природе", — утверждает эксперт.

По мнению Дементьева, главный признак — потеря контроля над выверенным образом: "Движения становятся неуклюжими, жесты — бесконтрольными, слова — неразборчивыми, все буквально валится из рук. <…> Настоящие чувства всегда вытесняют логику".

Технология доверия

Если симпатия — это хаос, то доверие в деловой среде — выверенный ритм. Чтобы расположить к себе собеседника, специалисты рекомендуют использовать осознанные техники подстройки.

Подстройка под позу, темп речи и дыхание собеседника активирует зеркальные нейроны. Они вызывают неосознанное чувство сходства и симпатии, что ускоряет установление контакта. Так утверждает профайлер Анна Кулик в своих работах , где она советует "зеркально отразить чувства" для входа в мир эмоций партнера.

Тело не врет, но требует контекст

Высшей степенью владения кинетическим интеллектом является профайлинг. Однако Анна Кулик призывает не путать его с популярными псевдонауками.

"Профайлинг — это не астрология, НЛП, соционика или физиогномика, а некий комплекс, в который входят научно-прикладные методы из различных наук", — подчеркивает специалист.

В профессиональном профайлинге не существует "жестов-улик", вырванных из ситуации. Попытка расшифровать человека по картинкам из интернета часто ведет к ошибкам. Например, чесание носа не всегда означает ложь — это может быть простой физиологической реакцией или признаком стресса, не связанного с обманом.