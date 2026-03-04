https://ria.ru/20260304/primore-2078394690.html
В Приморье оценили возможный обмен леопарда на капибар из Японии
В Приморье оценили возможный обмен леопарда на капибар из Японии - РИА Новости, 04.03.2026
В Приморье оценили возможный обмен леопарда на капибар из Японии
Обменять редчайшего дальневосточного леопарда, живущего в России, на капибар из японского зоопарка – это все равно, что поменять золото на кусок мыла, заявил... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:45:00+03:00
2026-03-04T10:45:00+03:00
2026-03-04T10:45:00+03:00
россия
приморский край
китай
дмитрий мезенцев
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148913/85/1489138570_0:88:1500:932_1920x0_80_0_0_29b3fa2fef62f4fda2055cce715ebab3.jpg
https://ria.ru/20260304/zoopark-2078356680.html
https://ria.ru/20260304/zoopark-2078379488.html
россия
приморский край
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148913/85/1489138570_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_918096e3cd6d8cf9676be7a00ed9eb5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, приморский край, китай, дмитрий мезенцев, московский зоопарк
Россия, Приморский край, Китай, Дмитрий Мезенцев, Московский зоопарк
В Приморье оценили возможный обмен леопарда на капибар из Японии
Мезенцев: не стоит менять дальневосточного леопарда на капибар из Японии
ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Обменять редчайшего дальневосточного леопарда, живущего в России, на капибар из японского зоопарка – это все равно, что поменять золото на кусок мыла, заявил РИА Новости директор Приморского сафари-парка, где живут две особи дальневосточного леопарда, Дмитрий Мезенцев.
Ранее заместитель директора японского зоопарка Токусима Нариоми Китамура сообщил РИА Новости, что учреждение готово поменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда из России
на фоне дефицита водосвинковых в РФ.
"На мой взгляд, (обмен леопарда на капибар – ред.) - это как поменять, например, золото на кусок мыла. Не стоит менять золото на кусок мыла", - сказал Мезенцев
.
Он отметил, что амурские тигры, дальневосточные леопарды, орланы, даурские журавли и другие редкие виды - это "программные" звери. Координаторы программ по сохранению этих видов в неволе регулируют обмен особями и передают их на безвозмездной основе для успешного размножения. Координатор программы по сохранению генофонда амурского леопарда - в Московском зоопарке
. Зоопарки, которые держат редких животных, не имеют права сами кому-то предлагать их, сказал собеседник агентства.
"Мне не интересны капибары, я их не собираюсь держать. Есть у нас животные более интересные, чем капибары", - добавил Мезенцев.
Дальневосточный леопард - один из самых редких представителей крупных кошачьих в мире. В дикой природе эти хищники живут только на юго-западе Приморского края
, а также на небольшом участке Китая
, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР
. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье.