В Приморье оценили возможный обмен леопарда на капибар из Японии

ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Обменять редчайшего дальневосточного леопарда, живущего в России, на капибар из японского зоопарка – это все равно, что поменять золото на кусок мыла, заявил РИА Новости директор Приморского сафари-парка, где живут две особи дальневосточного леопарда, Дмитрий Мезенцев.

"Мне не интересны капибары, я их не собираюсь держать. Есть у нас животные более интересные, чем капибары", - добавил Мезенцев.