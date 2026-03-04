Рейтинг@Mail.ru
В Приморье оценили возможный обмен леопарда на капибар из Японии - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/primore-2078394690.html
В Приморье оценили возможный обмен леопарда на капибар из Японии
В Приморье оценили возможный обмен леопарда на капибар из Японии - РИА Новости, 04.03.2026
В Приморье оценили возможный обмен леопарда на капибар из Японии
Обменять редчайшего дальневосточного леопарда, живущего в России, на капибар из японского зоопарка – это все равно, что поменять золото на кусок мыла, заявил... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:45:00+03:00
2026-03-04T10:45:00+03:00
россия
приморский край
китай
дмитрий мезенцев
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148913/85/1489138570_0:88:1500:932_1920x0_80_0_0_29b3fa2fef62f4fda2055cce715ebab3.jpg
https://ria.ru/20260304/zoopark-2078356680.html
https://ria.ru/20260304/zoopark-2078379488.html
россия
приморский край
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148913/85/1489138570_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_918096e3cd6d8cf9676be7a00ed9eb5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, приморский край, китай, дмитрий мезенцев, московский зоопарк
Россия, Приморский край, Китай, Дмитрий Мезенцев, Московский зоопарк
В Приморье оценили возможный обмен леопарда на капибар из Японии

Мезенцев: не стоит менять дальневосточного леопарда на капибар из Японии

© РИА Новости / Виталий АньковДальневосточный леопард
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Дальневосточный леопард. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Обменять редчайшего дальневосточного леопарда, живущего в России, на капибар из японского зоопарка – это все равно, что поменять золото на кусок мыла, заявил РИА Новости директор Приморского сафари-парка, где живут две особи дальневосточного леопарда, Дмитрий Мезенцев.
Ранее заместитель директора японского зоопарка Токусима Нариоми Китамура сообщил РИА Новости, что учреждение готово поменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда из России на фоне дефицита водосвинковых в РФ.
Белый медведь Терпей в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Японский зоопарк готов поменять капибар на белого медведя из России
Вчера, 06:37
"На мой взгляд, (обмен леопарда на капибар – ред.) - это как поменять, например, золото на кусок мыла. Не стоит менять золото на кусок мыла", - сказал Мезенцев.
Он отметил, что амурские тигры, дальневосточные леопарды, орланы, даурские журавли и другие редкие виды - это "программные" звери. Координаторы программ по сохранению этих видов в неволе регулируют обмен особями и передают их на безвозмездной основе для успешного размножения. Координатор программы по сохранению генофонда амурского леопарда - в Московском зоопарке. Зоопарки, которые держат редких животных, не имеют права сами кому-то предлагать их, сказал собеседник агентства.
"Мне не интересны капибары, я их не собираюсь держать. Есть у нас животные более интересные, чем капибары", - добавил Мезенцев.
Дальневосточный леопард - один из самых редких представителей крупных кошачьих в мире. В дикой природе эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье.
Детеныш большого геррозавра в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Московском зоопарке появились на свет два детеныша большого геррозавра
Вчера, 09:54
 
РоссияПриморский крайКитайДмитрий МезенцевМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала