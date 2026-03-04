В Приднестровье ввели режим жесткой экономии газа

ТИРАСПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Режим жесткой экономии газа вводится в Приднестровье из-за событий на Ближнем Востоке, сообщил в среду первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник.
"В связи с событиями на Ближнем Востоке произошли критические сбои в механизме осуществления поставок природного газа в Приднестровье. Последствия указанных событий привели к существенному снижению объемов поставки газа и, соответственно, к необходимости ограничения потребления природного газа в коммерческих целях и в теплоэнергетике и введен режим жесткой экономии", - отметил Оболоник, слова которого опубликованы в Telegram-канале ведомства.
Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.
