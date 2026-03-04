https://ria.ru/20260304/prestuplenija-2078473964.html
Глава МВД рассказал о выявлении преступлений в налоговой сфере
Выявлено 4 тысячи преступлений в налоговой сфере, это почти на 10% больше, чем годом ранее, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 04.03.2026
происшествия
2026
происшествия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
