Глава МВД рассказал о выявлении преступлений в налоговой сфере - РИА Новости, 04.03.2026
14:42 04.03.2026
Глава МВД рассказал о выявлении преступлений в налоговой сфере
происшествия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Глава МВД рассказал о выявлении преступлений в налоговой сфере

Колокольцев: в России за год выявили 4 тысячи преступлений в налоговой сфере

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Выявлено 4 тысячи преступлений в налоговой сфере, это почти на 10% больше, чем годом ранее, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"Сотрудниками полиции выявлено 4 тысячи преступлений в налоговой сфере. Это почти на 10 процентов больше, чем годом ранее", - сказал Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД.
Сотрудница полиции - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Колокольцев оценил уровень доверия россиян к полиции
5 марта 2025, 14:29
 
ПроисшествияВладимир КолокольцевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
