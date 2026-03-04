Фицо пригрозил Зеленскому блокировкой кредита для Украины

БРАТИСЛАВА, 4 мар — РИА Новости. Словакия может выступить против займа Украине из-за остановки транзита нефти по трубопроводу "Дружба", заявил премьер-министр Роберт Фицо.
"Зеленский столько будет нас изводить, что я присоединюсь к венграм при блокировании кредита на 90 миллиардов? Ну хорошо, господин Зеленский. Испытайте наше терпение", — сказал он на пресс-конференции.
Ранее Фицо показал спутниковые снимки нефтепровода, подтверждающие его исправность.
Киев прекратил поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Трубопровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в ЕС.
В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.