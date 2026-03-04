Рейтинг@Mail.ru
Фицо пригрозил Зеленскому блокировкой кредита для Украины
15:05 04.03.2026 (обновлено: 16:01 04.03.2026)
Фицо пригрозил Зеленскому блокировкой кредита для Украины
Словакия может выступить против займа Украине из-за остановки транзита нефти по трубопроводу "Дружба", заявил премьер-министр Роберт Фицо. РИА Новости, 04.03.2026
в мире
словакия
украина
венгрия
владимир зеленский
роберт фицо
в мире, словакия, украина, венгрия, владимир зеленский, роберт фицо
В мире, Словакия, Украина, Венгрия, Владимир Зеленский, Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 4 мар — РИА Новости. Словакия может выступить против займа Украине из-за остановки транзита нефти по трубопроводу "Дружба", заявил премьер-министр Роберт Фицо.
«

"Зеленский столько будет нас изводить, что я присоединюсь к венграм при блокировании кредита на 90 миллиардов? Ну хорошо, господин Зеленский. Испытайте наше терпение", — сказал он на пресс-конференции.

Ранее Фицо показал спутниковые снимки нефтепровода, подтверждающие его исправность.
Киев прекратил поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Трубопровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в ЕС.
В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.
