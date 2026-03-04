https://ria.ru/20260304/pozhar-2078506913.html
На контейнеровозе в Ормузском проливе началось возгорание, пишут СМИ
На контейнеровозе в Ормузском проливе началось возгорание, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
На контейнеровозе в Ормузском проливе началось возгорание, пишут СМИ
Контейнеровоз Safeen Prestige, следовавший под флагом Мальты вблизи Омана, попал под удар и получил урон, в машинном отсеке началось возгорание, передает... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:09:00+03:00
2026-03-04T16:09:00+03:00
2026-03-04T16:10:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
оман
ормузский пролив
мальта
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072458648_0:69:1105:691_1920x0_80_0_0_ad72c30d0a2337760628bfc66e52d567.jpg
https://ria.ru/20260304/gazovoz-2078498013.html
оман
ормузский пролив
мальта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072458648_184:0:1105:691_1920x0_80_0_0_0704dc8a21003730edaf995662515c2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военная операция сша и израиля против ирана, оман, ормузский пролив, мальта, в мире
Военная операция США и Израиля против Ирана, Оман, Ормузский пролив, Мальта, В мире
На контейнеровозе в Ормузском проливе началось возгорание, пишут СМИ
Reuters: на контейнеровозе в Ормузском проливе началось возгорание после удара