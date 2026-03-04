Рейтинг@Mail.ru
На контейнеровозе в Ормузском проливе началось возгорание, пишут СМИ
16:09 04.03.2026 (обновлено: 16:10 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/pozhar-2078506913.html
На контейнеровозе в Ормузском проливе началось возгорание, пишут СМИ
Контейнеровоз Safeen Prestige, следовавший под флагом Мальты вблизи Омана, попал под удар и получил урон, в машинном отсеке началось возгорание, передает... РИА Новости, 04.03.2026
На контейнеровозе в Ормузском проливе началось возгорание, пишут СМИ

Reuters: на контейнеровозе в Ормузском проливе началось возгорание после удара

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Контейнеровоз Safeen Prestige, следовавший под флагом Мальты вблизи Омана, попал под удар и получил урон, в машинном отсеке началось возгорание, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Судно получило удар неизвестным объектом прямо над ватерлинией, что привело к пожару в машинном отсеке", - приводит агентство слова из заявления британской охранной компании Vanguard.
По данным компании, контейнеровоз попал под удар вблизи Омана. Как отмечает Рейтер, команде пришлось покинуть корабль.
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Появились подробности об экипаже российского газовоза, атакованного Киевом
