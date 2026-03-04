Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Катаре прорабатывает вопрос о размещении россиян с лайнера - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/posolstvo-2078512835.html
Посольство в Катаре прорабатывает вопрос о размещении россиян с лайнера
Посольство в Катаре прорабатывает вопрос о размещении россиян с лайнера - РИА Новости, 04.03.2026
Посольство в Катаре прорабатывает вопрос о размещении россиян с лайнера
Посольство России в Катаре прорабатывает вопрос с властями о размещении в гостиницах катарской столицы пассажиров-россиян круизного лайнера Celestyal Journey,... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:24:00+03:00
2026-03-04T16:24:00+03:00
доха
россия
катар
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149581/86/1495818654_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dc5bdd688eba0e4a9a59939c90946959.jpg
https://ria.ru/20260304/turistka-2078509528.html
доха
россия
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149581/86/1495818654_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_bdc1a82bbeaf7fb769c07bedb3210acf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
доха, россия, катар, военная операция сша и израиля против ирана
Доха, Россия, Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посольство в Катаре прорабатывает вопрос о размещении россиян с лайнера

Посольство в Катаре прорабатывает вопрос о размещении россиян с лайнера в отелях

© РИА Новости / Абдулкадер Хадж | Перейти в медиабанкВид с набережной на район Вест-Бэй города Доха, Катар
Вид с набережной на район Вест-Бэй города Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
Перейти в медиабанк
Вид с набережной на район Вест-Бэй города Доха, Катар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 4 мар - РИА Новости. Посольство России в Катаре прорабатывает вопрос с властями о размещении в гостиницах катарской столицы пассажиров-россиян круизного лайнера Celestyal Journey, стоящего в порту Дохи, сообщила дипмиссия в социальной сети Х.
Ранее российские пассажиры лайнера рассказали РИА Новости, что им дали несколько дней на то, чтобы покинуть его, судно не пойдёт в порт отплытия в Дубае из-за ситуации в регионе, поэтому они обратились с просьбой о помощи в размещении или эвакуации из страны к посольству.
"Посольство в контакте с катарскими властями прорабатывает размещение пассажиров лайнера Celestyal Journey в Дохе, а также другие вопросы, связанные с оказанием содействия российским гражданам, находящимся в Катаре", - говорится в сообщении.
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Российская туристка рассказала о ночных атаках в ОАЭ
Вчера, 16:15
 
ДохаРоссияКатарВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала