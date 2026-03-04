https://ria.ru/20260304/posolstvo-2078512835.html
Посольство в Катаре прорабатывает вопрос о размещении россиян с лайнера
Посольство России в Катаре прорабатывает вопрос с властями о размещении в гостиницах катарской столицы пассажиров-россиян круизного лайнера Celestyal Journey,... РИА Новости, 04.03.2026
