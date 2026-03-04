Рейтинг@Mail.ru
МИД заявил протест послу Нидерландов из-за несоблюдения работы посольства
19:52 04.03.2026 (обновлено: 20:02 04.03.2026)
МИД заявил протест послу Нидерландов из-за несоблюдения работы посольства
МИД заявил протест послу Нидерландов из-за несоблюдения работы посольства
МИД заявил протест послу Нидерландов из-за несоблюдения работы посольства
Посол Нидерландов в Москве Йоаннеке Балфоорт была вызвана в МИД России, где ей был заявлен протест из-за нарушения Гаагой международных обязательств по...
в мире
нидерланды
россия
москва
нидерланды
россия
москва
в мире, нидерланды, россия, москва
В мире, Нидерланды, Россия, Москва
МИД заявил протест послу Нидерландов из-за несоблюдения работы посольства

МИД заявил протест послу Нидерландов Балфоорт из-за нарушения работы посольства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Посол Нидерландов в Москве Йоаннеке Балфоорт была вызвана в МИД России, где ей был заявлен протест из-за нарушения Гаагой международных обязательств по обеспечению нормального функционирования дипмиссии России.
"Главе нидерландской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением Гаагой своих международных обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в части, касающейся обеспечения надлежащих условий для нормального функционирования дипломатической миссии", - говорится в сообщении министерства.
В МИД РФ также отметили, что правоохранители Нидерландов бездействовали, когда антироссийская акция у посольства РФ в стране 24 февраля заблокировала работу дипмиссии.
"Двадцать четвертого февраля перед зданием посольства Российской Федерации в Гааге с согласия нидерландских властей и при полном бездействии представителей правоохранительных органов Королевства прошла антироссийская акция, фактически заблокировавшая работу нашего дипломатического представительства", - уточняется в сообщении российского дипведомства.
Нидерланды. Амстердам - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Украинские беженцы поспорили в сети из-за условий содержания в Нидерландах
27 февраля, 01:44
 
В мире
Нидерланды
Россия
Москва
 
 
