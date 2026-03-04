МИД заявил протест послу Нидерландов из-за несоблюдения работы посольства

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Посол Нидерландов в Москве Йоаннеке Балфоорт была вызвана в МИД России, где ей был заявлен протест из-за нарушения Гаагой международных обязательств по обеспечению нормального функционирования дипмиссии России.
"Главе нидерландской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением Гаагой своих международных обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в части, касающейся обеспечения надлежащих условий для нормального функционирования дипломатической миссии", - говорится в сообщении министерства.
В МИД РФ также отметили, что правоохранители Нидерландов бездействовали, когда антироссийская акция у посольства РФ в стране 24 февраля заблокировала работу дипмиссии.
"Двадцать четвертого февраля перед зданием посольства Российской Федерации в Гааге с согласия нидерландских властей и при полном бездействии представителей правоохранительных органов Королевства прошла антироссийская акция, фактически заблокировавшая работу нашего дипломатического представительства", - уточняется в сообщении российского дипведомства.