МИД заявил протест послу Нидерландов из-за несоблюдения работы посольства

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Посол Нидерландов в Москве Йоаннеке Балфоорт была вызвана в МИД России, где ей был заявлен протест из-за нарушения Гаагой международных обязательств по обеспечению нормального функционирования дипмиссии России.