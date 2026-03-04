https://ria.ru/20260304/pomosch-2078543889.html
Путин рассказал о помощи россиянам, застрявшим в странах Персидского залива
Путин рассказал о помощи россиянам, застрявшим в странах Персидского залива - РИА Новости, 04.03.2026
Путин рассказал о помощи россиянам, застрявшим в странах Персидского залива
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что лидеры стран Персидского залива заверили его, что делают все необходимое для помощи россиянам в своих странах. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:47:00+03:00
2026-03-04T17:47:00+03:00
2026-03-04T18:03:00+03:00
туризм
персидский залив
владимир путин
россия
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077647109_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_ca6e69c5fafcfd91714dbd0291a496fc.jpg
https://ria.ru/20260303/oae-2078012140.html
персидский залив
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077647109_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_933d86c342198f6ac697631708d13eaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
персидский залив, владимир путин, россия, военная операция сша и израиля против ирана
Туризм, Персидский залив, Владимир Путин, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Путин рассказал о помощи россиянам, застрявшим в странах Персидского залива
Путин: в странах Персидского залива делают все для помощи застрявшим россиянам