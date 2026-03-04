Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о помощи россиянам, застрявшим в странах Персидского залива
Туризм
Туризм
 
17:47 04.03.2026
Путин рассказал о помощи россиянам, застрявшим в странах Персидского залива
Путин рассказал о помощи россиянам, застрявшим в странах Персидского залива
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что лидеры стран Персидского залива заверили его, что делают все необходимое для помощи россиянам в своих странах. РИА Новости, 04.03.2026
2026
Путин рассказал о помощи россиянам, застрявшим в странах Персидского залива

Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что лидеры стран Персидского залива заверили его, что делают все необходимое для помощи россиянам в своих странах.
Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Глава государства обратил внимание членов правительства на то, что он недавно общался с руководством стран Персидского залива.
"Они заверили меня в том, что делают все для того, чтобы оказать содействие нашим гражданам", - сказал Путин в ходе совещания.
Табло вылетов в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Застрявшие на отдыхе. Как россияне выживают на курортах Ближнего Востока
3 марта, 08:00
 
Туризм Персидский залив Владимир Путин Россия Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
